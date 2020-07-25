Ивари Падар: Только местными рабочими руками кладовые не наполнить

Вероятно, в будущем году желающих станет больше, но для этого необходима предварительная работа. Такой вариант, что наша собственная рабочая сила покроет все потребности сельского хозяйства, наверняка невозможен. К тому же сбор клубники и физически крайне тяжел. Журналист Прийт Пуллеритс, как человек спортивный часто участвующий в марафонах, сам тоже попробовал эту работу и констатировал, что, несмотря на его хорошую физическую форму, данный труд крайне утомителен и труден. Ввозимые рабочие руки все-таки нужны!

Так что же сделало наше доблестное правительство? В результате долгих потуг на свет явился компромисс, что приезжие рабочие могут трудиться в сельском хозяйстве до 31 июля. Я спросил, что же за удивительный день это 31 июля - может, праздник жатвы у носящих определенный головной убор политиков? И далеко ли зайдут истребление воробьев и квадратно-гнездовая посадка картофеля?

В разгар сбора урожая из страны вышлют всячески необходимых и выполнивших правила по охране здоровья людей. Оппозиция подала предложение перенести эту дату на конец года или до Мартова дня, то есть 10 ноября. Но правящая коалиция в ходе голосования провалила это предложение!

Большое количество эстонского молока производится сейчас именно с помощью чужой рабочей силы. Молоко производят не только для внутреннего рынка, но и в таком же объеме на экспорт. Решением тут не может стать сокращение ценного стада из-за отсутствия рабочих.

На уровне Евросоюза уже с весны существует соглашение, позволяющее ввозить сезонных рабочих. Конечно, на строгих условиях по охране здоровья. Мы в комиссии по сельской жизни неоднократно обсуждали, что Эстония тоже должна быть разумной и начать переговоры хотя бы с Украиной о том, как это организовать. Хотя бы устраивая карантин в Украине. В этом случае мы оказались бы в состоянии уже к Яанову дню обеспечить дополнительную рабочую силу. Во время этих обсуждений эстонские клубниководы тоже сразу соглашались организовать карантин и доставку рабсилы, однако правительству и этого было недостаточно.

И вот теперь, на 25-й час проснулись и разрешили использование вспомогательной силы. Очевидно, картина гниющей клубники была все же очень неприятной, очереди ждали также недоеные коровы.

Однако каковы условия? С точки зрения здравоохранения - очень нелепые. Срок высылки рабочей силы - 31 июля - остался в силе, новой рабочей силе велено в течение шести месяцев собрать вещички. То есть люди прошли здесь карантин, получили навыки и тут их высылают из страны. Вот такая ситуация.

Поскольку министр финансов Мартин Хельме отказался принести извинения за сложившуюся ситуацию, вместо него это делаю я. Я утверждаю, что клубниководы - это не рабовладельцы, приезжая рабочая сила - не туповатые чужаки, и сельхозорганизации не тянут на себя одеяло. Я извиняюсь также перед теми, кого коалиция попрекала таким образом в зале Рийгикогу.