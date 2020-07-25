Ивари Падар: Только местными рабочими руками кладовые не наполнить

Нехватка рабочей силы в клубниководстве подняла очень много сопутствующих тем. Их раскрытие начну издалека.
Используемые в сельском хозяйстве около миллиона гектаров земли - это наша кладовая. Путем использования этого богатства мы кормим себя и продаем значительную часть продукции за рубеж.
На стыке тысячелетий, в ситуации, когда результаты сельскохозяйственной и земельной реформы ощущались как болезненные шрамы, мы напряженно думали, как двигаться дальше. Возникли крупные землепользователи, в первую очередь в молочном хозяйстве и зерноводстве. И было множество людей, которые получили свои земли обратно и пережили неудачный опыт с пятью коровами, так как за молоком на приемные пункты никто попросту не приезжал.
Явно больший упор делался на использовании луговых возможностей. Из-за обилия лугов в фокусе оказались производство молока, спасение ценного стада и развитие. Открылись также возможности для новой отрасли экономики - разведения мясных коров. Недавно отмечали 20-ю годовщину Эстонского общества заводчиков мясного крупного рогатого скота.
Одними из возможностей развивать жизнь на меньших землях стали садоводство и выращивание ягод. Я сам, как тогдашний министр сельского хозяйства, ездил за опытом на садоводческие хутора Финляндии. Ведь тогда наши люди тоже усердно помогали на финских фермах. Оттуда и получило начало масштабное выращивание ягод в Эстонии, где есть земля и прогрессивно мыслящие люди.
Они годами вкладывали свои труд и душу в эту отрасль экономики. Если в первые годы объемы были поменьше, а рабочих рук побольше, то теперь сложилась ситуация, когда десять месяцев справляются собственными силами, а на время уборки, то есть на пару месяцев, требуется дополнительная сила.
Я утверждаю, что клубниководы - это не рабовладельцы, приезжая рабочая сила - не туповатые чужаки, и сельхозорганизации одеяло на себя не тянут.
Так обстоят дела во всем мире. Я в курсе того, что французское Министерство сельского хозяйства в сотрудничестве с земледельцами готовятся к августу, когда начнется сбор винограда. Тамошние ягоды не останутся на лозе и несделанным вино не окажется!
Совершенно понятно, что сейчас первоочередное значение имеет здравоохранение. При использовании чужой рабсилы обязательно надо применять все меры предосторожности. Однако при возведении препон для земледельцев являлась ли все же охрана здоровья главной задачей правительства? Я скажу: НЕТ!
Главным препятствием для разумного ведения дел служит демонстрация политического лица, низкая ксенофобия. Все мы хотим, чтобы на фоне растущей безработицы максимально использовались наши отечественные рабочие руки. К сожалению, время показало очень слабый интерес эстонских людей к сельхозработам. Общество урбанизировалось, привычки к сельхозработам нет, пособия выплатят и без этого.
Совершенно анекдотично выглядят описания переговоров земледельцев с долговременными безработными, у большинства из которых начисто отсутствует желание трудиться и легально зарабатывать. Сейчас глаза открываются у многих и настало время найти решения. Мне известны хорошие примеры, хотя бы по опыту из своей родной деревни, где благодаря тому, что хозяин лично занимался долговременным безработным, человек снова встал на ноги. Но это требует времени.
Вероятно, в будущем году желающих станет больше, но для этого необходима предварительная работа. Такой вариант, что наша собственная рабочая сила покроет все потребности сельского хозяйства, наверняка невозможен. К тому же сбор клубники и физически крайне тяжел. Журналист Прийт Пуллеритс, как человек спортивный часто участвующий в марафонах, сам тоже попробовал эту работу и констатировал, что, несмотря на его хорошую физическую форму, данный труд крайне утомителен и труден. Ввозимые рабочие руки все-таки нужны!
Так что же сделало наше доблестное правительство? В результате долгих потуг на свет явился компромисс, что приезжие рабочие могут трудиться в сельском хозяйстве до 31 июля. Я спросил, что же за удивительный день это 31 июля - может, праздник жатвы у носящих определенный головной убор политиков? И далеко ли зайдут истребление воробьев и квадратно-гнездовая посадка картофеля?
В разгар сбора урожая из страны вышлют всячески необходимых и выполнивших правила по охране здоровья людей. Оппозиция подала предложение перенести эту дату на конец года или до Мартова дня, то есть 10 ноября. Но правящая коалиция в ходе голосования провалила это предложение!
Большое количество эстонского молока производится сейчас именно с помощью чужой рабочей силы. Молоко производят не только для внутреннего рынка, но и в таком же объеме на экспорт. Решением тут не может стать сокращение ценного стада из-за отсутствия рабочих.
На уровне Евросоюза уже с весны существует соглашение, позволяющее ввозить сезонных рабочих. Конечно, на строгих условиях по охране здоровья. Мы в комиссии по сельской жизни неоднократно обсуждали, что Эстония тоже должна быть разумной и начать переговоры хотя бы с Украиной о том, как это организовать. Хотя бы устраивая карантин в Украине. В этом случае мы оказались бы в состоянии уже к Яанову дню обеспечить дополнительную рабочую силу. Во время этих обсуждений эстонские клубниководы тоже сразу соглашались организовать карантин и доставку рабсилы, однако правительству и этого было недостаточно.
И вот теперь, на 25-й час проснулись и разрешили использование вспомогательной силы. Очевидно, картина гниющей клубники была все же очень неприятной, очереди ждали также недоеные коровы.
Однако каковы условия? С точки зрения здравоохранения - очень нелепые. Срок высылки рабочей силы - 31 июля - остался в силе, новой рабочей силе велено в течение шести месяцев собрать вещички. То есть люди прошли здесь карантин, получили навыки и тут их высылают из страны. Вот такая ситуация.
Поскольку министр финансов Мартин Хельме отказался принести извинения за сложившуюся ситуацию, вместо него это делаю я. Я утверждаю, что клубниководы - это не рабовладельцы, приезжая рабочая сила - не туповатые чужаки, и сельхозорганизации не тянут на себя одеяло. Я извиняюсь также перед теми, кого коалиция попрекала таким образом в зале Рийгикогу.
И в заключение маленький вопрос для викторины: кто же все-таки у нас является сейчас ответственным за сферу сельского хозяйства министром?