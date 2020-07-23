Скоростной интернет дойдет до села быстрее

- До сих пор на это тратилось пять миллионов евро в год, дополнительная сумма связана с тем, что массовый рост объема удаленной работы выявил узкие места, - объяснил министр финансов Мартин Хельме в апреле дополнительное денежное вливание, которое позволит ускорить создание в сельских домах постоянного высокоскоростного доступа в интернет.