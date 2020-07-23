Пт, 24.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Скоростной интернет дойдет до села быстрее

Сельским жителям в некоторых местах еще приходится запасаться терпением при ведении дел в интернете, который работает со скоростью улитки.

ФОТО: Коллаж Матти Кямяря

Выделенные в рамках дополнительного бюджета 15 миллионов евро дадут по меньшей мере 50000 сельских домохозяйств возможность не позднее конца следующего года выгодно подключиться к скоростному интернету.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- До сих пор на это тратилось пять миллионов евро в год, дополнительная сумма связана с тем, что массовый рост объема удаленной работы выявил узкие места, - объяснил министр финансов Мартин Хельме в апреле дополнительное денежное вливание, которое позволит ускорить создание в сельских домах постоянного высокоскоростного доступа в интернет.

В Причудье интернет со скоростью улитки

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