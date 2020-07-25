В прошлую субботу Силламяэ превратился в настоящий курортный город - море, жара, длинные торговые ряды на главной улице и музыка, разносящаяся далеко по окрестностям. Первый песенный марафон, организованный открытым молодежным центром ESN, прошел отлично - почти весь день звучали песни в исполнении артистов из разных уголков страны. Публика прекрасно встречала, открывая для себя новые имена талантливых исполнителей. Были на сцене и дебютанты, в числе которых Игнасио Янторно Эскудеро. Тридцатилетний исполнитель родом из Аргентины впервые предстал перед публикой в качестве певца, несмотря на то, что не только много лет занимается вокалом, но и сам дает уроки. После концерта мы поговорили о его творчестве, о том, что привело его в Эстонию и почему он решил остаться здесь жить.

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Игнасио родился и вырос в Аргентине, но общались мы с ним по-русски - он сказал, что стал учить русский язык, потому что он ему очень нравится. Оттачивает знания и пополняет словарный запас во время путешествий. В Эстонии у него теперь немало русскоязычных друзей, в числе которых творческий альянс "ДЕА" - Ольга Пальк и Андрей Соболь, которые его и пригласили на силламяэский марафон. Кроме того, он большой поклонник творчества Григория Лепса, одну из его песен - "Рюмка водки на столе" - он специально выучил для нынешнего праздника, зная, что в городе свежих морских ветров много русскоязычных жителей. Сюрприз оценили овациями, зрители подпевали и пританцовывали.