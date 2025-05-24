Руководитель торгово-промышленной палаты Тоомас Луман: "К сожалению, избиратели не задумываются, откуда возьмутся молочные берега, обещанные политиками"

Руководитель Эстонской торгово-промышленной палаты, предприниматель Тоомас Луман отмечает в данном "Северному побережью" интервью, что для поддержки жизни в регионах за пределами Таллинна очень важно, чтобы государство инвестировало в дороги, что также помогло бы выжить предпринимательству на окраинах. В то же время он критически относится к избирателям, которые не в состоянии понять, что политики, козыря друг перед другом предвыборными обещаниями, на самом деле пускают им пыль в глаза.
- Государство стало обращаться за советом к предпринимателям, чтобы начать борьбу с абсурдными бюрократическими требованиями и регуляциями. Есть ли, по вашему мнению, от этого какая-то польза, станет ли жизнь предпринимателя от этого легче?