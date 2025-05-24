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Сб, 24.05.2025
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Руководитель торгово-промышленной палаты Тоомас Луман: "К сожалению, избиратели не задумываются, откуда возьмутся молочные берега, обещанные политиками"

Тоомас Луман убежден, что фонд справедливого перехода, может быть, и справедлив, но имеющихся в нем денег недостаточно для Ида-Вирумаа.

Руководитель Эстонской торгово-промышленной палаты, предприниматель Тоомас Луман отмечает в данном "Северному побережью" интервью, что для поддержки жизни в регионах за пределами Таллинна очень важно, чтобы государство инвестировало в дороги, что также помогло бы выжить предпринимательству на окраинах. В то же время он критически относится к избирателям, которые не в состоянии понять, что политики, козыря друг перед другом предвыборными обещаниями, на самом деле пускают им пыль в глаза.

- Государство стало обращаться за советом к предпринимателям, чтобы начать борьбу с абсурдными бюрократическими требованиями и регуляциями. Есть ли, по вашему мнению, от этого какая-то польза, станет ли жизнь предпринимателя от этого легче?

- Я рассмотрел бы тут два аспекта. Во-первых, то, что правительство вышло с такой инициативой и работает над этим, бесспорно, является позитивным моментом и радует. Но если мы посмотрим, насколько быстро могут произойти эти изменения, то лично я думаю, что немедленное сокращение числа бюрократов или кадрового состава политического аппарата имело бы больший эффект. Потому что если мы решили отменить какое-то требование или положение, то нам придется начать менять тексты законодательных норм. Будь то законы, постановления или другие документы, нам необходимо изменить эти тексты. Следовательно, кто-то должен составить эти тексты. И, скорее всего, эти тексты будут составлять те же самые бюрократы, которые сейчас контролируют, следят, проверяют выполнение этих требований и так далее.

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