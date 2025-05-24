Руководитель торгово-промышленной палаты Тоомас Луман: "К сожалению, избиратели не задумываются, откуда возьмутся молочные берега, обещанные политиками"

- Я рассмотрел бы тут два аспекта. Во-первых, то, что правительство вышло с такой инициативой и работает над этим, бесспорно, является позитивным моментом и радует. Но если мы посмотрим, насколько быстро могут произойти эти изменения, то лично я думаю, что немедленное сокращение числа бюрократов или кадрового состава политического аппарата имело бы больший эффект. Потому что если мы решили отменить какое-то требование или положение, то нам придется начать менять тексты законодательных норм. Будь то законы, постановления или другие документы, нам необходимо изменить эти тексты. Следовательно, кто-то должен составить эти тексты. И, скорее всего, эти тексты будут составлять те же самые бюрократы, которые сейчас контролируют, следят, проверяют выполнение этих требований и так далее.