На дне реки Кохтла обнаружили сотни бутылок, абажур и противогаз

В начале недели рабочие, расчищающие реки Кохтла и Пуртсе от загрязнения, осушили последний отрезок реки Кохтла, чтобы там можно было приступить к извлечению загрязнения.

Прибрежный житель Айвар Раудсепп пошел посмотреть, как выглядит сухое речное русло.

- Поначалу просто вынес на берег несколько вещей, потом уже возник спортивный интерес - сколько всего бутылок получится, - рассказал он.

Бутылок набралось более двухсот - и это примерно на 50-метровом отрезке, находящемся в границах участка Раудсеппа. Вдобавок он нашел банки, две велосипедные и одну мотоциклетную рамы, абажур, разную обувь и противогаз.

- Было и несколько чернильниц, ими пользовались еще в шестидесятые годы, так что, вероятно, они оказались в реке примерно в то время. Также была бутылочка с клеем, надежно закрытая и неиспользованная. И одна рыболовная снасть с наклейкой "научный лов", номер телефона вполне читаем. Ученые действительно занимались здесь научным ловом, наверное, потом просто бросили снасть в реку.

Что касается бутылок, то на берег Раудсепп вынес только целые экземпляры, еще минимум столько же разбитых осталось в русле реки.

- Еще там есть одна бочка на двести литров, шина от "Москвича" и стиральная машина "Рига", они так крепко застряли в почве, что придется выкапывать ковшом.

Вероятно, в процессе извлечения загрязнения под слоем грязи обнаружится еще много находок.