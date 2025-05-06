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Канатоходец Яан Роозе, тренировавшийся в Кивиыли для установления мирового рекорда, показал, на что способен

Яан Роозе готовился пересечь пролив, разделяющий остров Сицилия и материковую Италию, по слэклайну, который в Кивиыли был натянут между двумя искусственными холмами. Для выступления на фестивале "Seiklusfest" пришлось пригнать ковшовый погрузчик, чтобы закрепить один конец стропы. Помимо Яана Роозе, мастер-класс в Кивиыли провел французский артист уличного цирка Сильван Улала, который в 2023 году приехал из Франции в Эстонию на одноколесном велосипеде. Мастер-классы мирового уровня стали изюминкой программы пятого "Seiklusfest", организованного Алутагузеским туристическим клубом.
Яан Роозе готовился пересечь пролив, разделяющий остров Сицилия и материковую Италию, по слэклайну, который в Кивиыли был натянут между двумя искусственными холмами. Для выступления на фестивале "Seiklusfest" пришлось пригнать ковшовый погрузчик, чтобы закрепить один конец стропы. Помимо Яана Роозе, мастер-класс в Кивиыли провел французский артист уличного цирка Сильван Улала, который в 2023 году приехал из Франции в Эстонию на одноколесном велосипеде. Мастер-классы мирового уровня стали изюминкой программы пятого "Seiklusfest", организованного Алутагузеским туристическим клубом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самый ожидаемый артист фестиваля "Seiklusfest" Яан Роозе продемонстрировал свои трюки и рассказал о том, как он тренировался здесь, в Кивиыли, в прошлом году, чтобы пройти по самому длинному в мире слэклайну протяженностью 3,6 км, соединившему материковую Италию и Сицилию.

Один из лучших в мире слэклайнеров, голливудский каскадер Яан Роозе, в субботу чувствовал себя в Кивиылиском центре приключенческого отдыха как дома, поскольку в прошлом году тренировался здесь в общей сложности на протяжении нескольких недель.

- С начала года и до лета я постоянно ездил между своим домом в Пярну и Кивиыли. Эстония - довольно равнинная страна, к сожалению, у нас нет гор. Эта местность - единственная, где можно установить длинный трос и ходить на высоте, - пояснил спортсмен, у которого есть спонсорский контракт с "Red Bull".

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