Канатоходец Яан Роозе, тренировавшийся в Кивиыли для установления мирового рекорда, показал, на что способен

Самый ожидаемый артист фестиваля "Seiklusfest" Яан Роозе продемонстрировал свои трюки и рассказал о том, как он тренировался здесь, в Кивиыли, в прошлом году, чтобы пройти по самому длинному в мире слэклайну протяженностью 3,6 км, соединившему материковую Италию и Сицилию.
Один из лучших в мире слэклайнеров, голливудский каскадер Яан Роозе, в субботу чувствовал себя в Кивиылиском центре приключенческого отдыха как дома, поскольку в прошлом году тренировался здесь в общей сложности на протяжении нескольких недель.