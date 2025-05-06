Канатоходец Яан Роозе, тренировавшийся в Кивиыли для установления мирового рекорда, показал, на что способен

Один из лучших в мире слэклайнеров, голливудский каскадер Яан Роозе, в субботу чувствовал себя в Кивиылиском центре приключенческого отдыха как дома, поскольку в прошлом году тренировался здесь в общей сложности на протяжении нескольких недель.

- С начала года и до лета я постоянно ездил между своим домом в Пярну и Кивиыли. Эстония - довольно равнинная страна, к сожалению, у нас нет гор. Эта местность - единственная, где можно установить длинный трос и ходить на высоте, - пояснил спортсмен, у которого есть спонсорский контракт с "Red Bull".