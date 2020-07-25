В Нарве нет оперного театра, но опера есть!

В этом году единственный проходящий в Нарве летний оперный фестиваль Эстонии отмечает свое пятилетие. По словам художественного руководителя Юлии Савицкой, все представления пройдут в шатре, который будет возведен на территории Кренгольмской мануфактуры.

- В Нарве нет оперного театра, а этот фестиваль дарит нарвитянам возможность раз в году увидеть постановки выдающихся музыкальных театров, не уезжая из родного города. В первую же очередь Дни оперы родились, чтобы привлечь в Нарву людей, интересующихся культурой. Именно поэтому в фестивальную программу входят представления, которые нельзя увидеть в Эстонии в другое время, - сказала Юлия.

Откроет Дни оперы 4 сентября комическая опера Моцарта "Свадьба Фигаро", постановка иерусалимского фестиваля "Лирическая опера" с участием солистов крупных оперных театров (Израильской оперы, "Ла Скала" и Парижской национальной оперы). Постановщик - Неэме Кунингас.

Ценителей оперы ждет еще одно знаменитое представление - опера Россини "Золушка", написанная композитором по мотивам одноименной сказки Шарля Перро для либретто Якопо Ферретти, в основу которой легли либретто Никола Изуара к опере "Cendrillon" Шарля Гийома Этьенна либретто Франческо Фьорини к опере "Agatina, o La virtù premiata" Стефано Павези.

За гала-концертом фестиваля стоит барочный коллектив из Латвии "Collegium Musicum Riga", а в основу представления легли три оперы в стиле барокко: "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda" Клаудио Монтеверди, "Jephte" Джакомо Кариссими и "Isméne" Франсуа Ребеля и Франсуа Франкёра.

Всей семьей можно отправиться на детский мюзикл "Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги" санкт-петербургского театра "Мюзик-Холл" по мотивам Отфрида Пройслера "Маленькая колдунья".

Закроет фестиваль 13 сентября гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Георга Отса, в который вошли известные арии прославленного эстонского баритона в исполнении Марко Матвере и Павло Балакина.

- Ни одна из постановок не оказалась в программе случайно, - комментирует Юлия. - 162 года назад хором Кренгольмской мануфактуры руководил дед Георга Отса! Теперь каждый сентябрь вблизи этих построенных в стиле историзма зданий звучит современная опера. В Нарве встречаются Восток и Запад, историческое и современное, аристократы и богема, а вокруг заброшенных промышленных зданий веют свежие ветра мирового музыкального театра. В районе Кренгольма ощущаются как флюиды царских времен и советская торжественность, так и сегодняшний космополитизм. Смелый авангард объединяется с лучшими традициями.