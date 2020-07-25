Сб, 25.07.2020
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Славянская школа получит современный кабинет домоводства

По словам директора школы Светланы Владимировой, мечтали о новом кабинете домоводства давно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Около 40 тысяч евро из городского бюджета Кохтла-Ярве будет инвестировано этим летом в обновление одного кабинета Славянской школы, где проходят уроки труда для девочек. По словам директора школы Светланы Владимировой, мечтали об этом давно - условия для занятий в помещении не отвечали современным нормам и требованиям к организации учебного процесса.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Сейчас строители меняют все коммуникации - от электричества до канализации; будет проведена централизованная горячая вода, чего прежде не было, заменены полы и покрашены стены. В проекте есть также установка кухонной плиты и другого оборудования, чего прежде не было.

- Если хватит средств, то поставим уже к началу учебного года, если нет - чуть позже. Но абсолютно точно, что юные хозяйки и их наставник получат новые и гораздо лучшие условия для получения жизненно важных навыков, - радуется Светлана.

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