Славянская школа получит современный кабинет домоводства

Около 40 тысяч евро из городского бюджета Кохтла-Ярве будет инвестировано этим летом в обновление одного кабинета Славянской школы, где проходят уроки труда для девочек. По словам директора школы Светланы Владимировой, мечтали об этом давно - условия для занятий в помещении не отвечали современным нормам и требованиям к организации учебного процесса.
Сейчас строители меняют все коммуникации - от электричества до канализации; будет проведена централизованная горячая вода, чего прежде не было, заменены полы и покрашены стены. В проекте есть также установка кухонной плиты и другого оборудования, чего прежде не было.