Славянская школа получит современный кабинет домоводства

Около 40 тысяч евро из городского бюджета Кохтла-Ярве будет инвестировано этим летом в обновление одного кабинета Славянской школы, где проходят уроки труда для девочек. По словам директора школы Светланы Владимировой, мечтали об этом давно - условия для занятий в помещении не отвечали современным нормам и требованиям к организации учебного процесса.