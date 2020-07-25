Сб, 25.07.2020
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Новая профессия вызвала огромный интерес у идавирусцев

В Кохтла-Ярвеском филиале Таллиннской высшей школы здравоохранения готовы учить эрготерапии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеском филиале Таллиннской высшей школы здравоохранения с 1 сентября впервые начнут обучать студентов по специальности "эрготерапевт". Интерес к новой для Ида-Вирумаа профессии оказался неожиданно большим - на каждое место претендовали семь человек.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Координатор учебной деятельности Кохтла-Ярвеского филиала Таллиннской высшей школы здравоохранения Олеся Зеель очень довольна прошедшей кампанией по набору. 

- Мы сомневались, найдется ли достаточное число желающих учиться этой новой и неизвестной для нашего региона профессии, ведь как показали опросы, многие идавирусцы, в том числе и гимназисты, не знают, чем занимаются такие специалисты, и даже не слышали о них. Многие путают с физиотерапевтами или другими специалистами, - комментирует она. - Из-за пандемии у нас не получилось задуманной рекламной кампании... Но вопреки всем переживаниям желающих поступить оказалось столько, что пришлось проводить серьезный конкурс. В составе приемной комиссии работали не только преподаватели нашей медшколы, но и специалисты-эрготерапевты. При отборе кандидатов обращали внимание на средний балл аттестата, результат теста по эстонскому языку, который сдавали все поступающие, и, пожалуй, особенно важный этап - собеседование, помогающее выяснить, насколько абитуриент мотивирован.

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