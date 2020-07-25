Новая профессия вызвала огромный интерес у идавирусцев

- Мы сомневались, найдется ли достаточное число желающих учиться этой новой и неизвестной для нашего региона профессии, ведь как показали опросы, многие идавирусцы, в том числе и гимназисты, не знают, чем занимаются такие специалисты, и даже не слышали о них. Многие путают с физиотерапевтами или другими специалистами, - комментирует она. - Из-за пандемии у нас не получилось задуманной рекламной кампании... Но вопреки всем переживаниям желающих поступить оказалось столько, что пришлось проводить серьезный конкурс. В составе приемной комиссии работали не только преподаватели нашей медшколы, но и специалисты-эрготерапевты. При отборе кандидатов обращали внимание на средний балл аттестата, результат теста по эстонскому языку, который сдавали все поступающие, и, пожалуй, особенно важный этап - собеседование, помогающее выяснить, насколько абитуриент мотивирован.