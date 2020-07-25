Абстракции Эдуарда Зеньчика в "Астри"

В галерее "А-Арт" на втором этаже нарвского торгового центра "Астри" открылась новая выставка известного силламяэского художника Эдуарда Зеньчика.
На этот раз плодотворный автор представляет 16 новых работ, подчеркивая, что абстракционизм - одно из его лиц как художника. "Игра открытого цвета и вечные поиски гармонии, - комментирует он. - Без мудрых концепций и великих философий. Немного свободы и капелька вкуса".
Интересно, что эту выставку он посвятил открытию новой студии "ZED ART", которую открыл в Силламяэ. Экспозиция работает ежедневно до 13 августа.