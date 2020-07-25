Сб, 25.07.2020
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Абстракции Эдуарда Зеньчика в "Астри"

ФОТО: архив

В галерее "А-Арт" на втором этаже нарвского торгового центра "Астри" открылась новая выставка  известного силламяэского художника Эдуарда Зеньчика.

На этот раз плодотворный автор представляет 16 новых работ, подчеркивая, что абстракционизм - одно из его лиц как художника. "Игра открытого цвета и вечные поиски гармонии, - комментирует он. - Без мудрых концепций и великих философий. Немного свободы и капелька вкуса".

Интересно, что эту выставку он посвятил открытию новой студии "ZED ART", которую открыл в Силламяэ. Экспозиция работает ежедневно до 13 августа.

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