Абстракции Эдуарда Зеньчика в "Астри"

На этот раз плодотворный автор представляет 16 новых работ, подчеркивая, что абстракционизм - одно из его лиц как художника. "Игра открытого цвета и вечные поиски гармонии, - комментирует он. - Без мудрых концепций и великих философий. Немного свободы и капелька вкуса".