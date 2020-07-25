Возвращение Осипенко в волостное собрание отменяется

В начале июля Осипенко впервые за долгое время восстановил свои полномочия члена волостного собрания. Однако перед заседанием собрания в четверг он направил в канцелярию сообщение о том, что желает снова приостановить действие своих полномочий на три месяца.

Осипенко баллотировался на нескольких последних местных выборах, но всегда приостанавливал действие своих депутатских полномочий и в волостном собрании его не видели уже несколько лет. Как утверждается, на это есть медицинские причины.