Возвращение Осипенко в волостное собрание отменяется

Возвращение в волостное собрание Николая Осипенко, который много лет фактически руководит в волостном собрании своим избирательным союзом "Jõhvi - Meie Kodu", не состоится.
В начале июля Осипенко впервые за долгое время восстановил свои полномочия члена волостного собрания. Однако перед заседанием собрания в четверг он направил в канцелярию сообщение о том, что желает снова приостановить действие своих полномочий на три месяца.
Осипенко баллотировался на нескольких последних местных выборах, но всегда приостанавливал действие своих депутатских полномочий и в волостном собрании его не видели уже несколько лет. Как утверждается, на это есть медицинские причины.
Восстановление его полномочий означало бы уход из волостного собрания Велли Набер, которая после смены власти примкнула к новой коалиции и которую Осипенко называл предателем, как и Александра Романовича, который тоже перешел на другую сторону. В результате количество голосов новой коалиции в волостном собрании сократилось бы с 12 до 11, то есть преимущество коалиции в волостном собрании составило бы всего один голос.