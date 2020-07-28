Фестиваль Мравинского посвятят двум могучим юбилеям

XXVI фестиваль имени Евгения Мравинского планировалось провести весной, но из-за пандемии организаторам пришлось объявить о его переносе. Однако бессменный художественный руководитель фестиваля, дирижер Нарвского симфонического оркестра, художественный руководитель Анатолий Щура искренне рад, что хоть пока и не в полном объеме, тем не менее традиционное мероприятие состоится.

- Планировали четыре программы, но пока предложим публике только две, - сказал он. - В этом году весь мир отмечает два мощных юбилея: 250-летие Людвига ван Бетховена и 180-летие Петра Ильича Чайковского. - Мравинский много дирижировал концертов, в которых звучали произведения обоих композиторов. В среду и четверг публику в Кохтла-Ярве и Нарве ждут необычные впечатления: Нарвский симфонический оркестр предложит слушателям "Панораму" из балета "Спящая красавица" Чайковского и концерты для фортепиано №3 и №4 Бетховена. Очень редко бывает, чтобы в одной программе исполнялись два фортепианных концерта, но мы решили сделать это, отдавая дань Бетховену. Эта музыка этого композитора сейчас мало звучит, несмотря на то, что оба мощных произведения были написаны автором, когда он уже терял слух, это не помешало ему создать интересные, яркие, талантливые сочинения, безупречные по тональности и глубине, очень харизматичные.

Концерты прозвучат в исполнении солистки Ирины Захаренковой - известная в Эстонии пианистка, ныне живущая в Финляндии. Среди ее престижных побед - первые премии на конкурсах им. И.-С. Баха в Лейпциге, им. Алессандро Касагранде в Италии, а также премия на проходящем в Израиле крупнейшем международном конкурсе им. А. Рубинштейна.

В зале ждут разную публику

Анатолий Щура доволен тем, что фестиваль начинается в Кохтла-Ярве. "Зал Кохтла-Ярвеского центра культуры по акустике лучший в Ида-Вирумаа, - утверждает он. - С коллективом центра и руководством города сланцевиков сложилось прекрасное сотрудничество. В зале ждем не только взрослую заинтересованную и понимающую публику, но и тех, кто только готов прикоснуться к классическому искусству: все наши старания адресованы также подрастающему поколению".

Сейчас уже точно известно, что фестивальные концерты продолжатся 13 сентября - в Нарве выступит скрипач из Англии Майкл Фойл. "Хотели также пригласить известный квартет из России, но пока трудно сказать, как сложится обстановка. Но надеемся, что когда-то и эта встреча состоится", - не унывает собеседник.