Станет ли еда дешевле?

Ожидаются ли существенные изменения в сфере производства продуктов питания и каково влияние COVID-19?

Ожидаются ли в сфере производства продуктов питания значительные изменения в ближайшее десятилетие?

Согласно оценке, основным драйвером роста объемов производства продукции сельского хозяйства остается рост производительности в регионах с более низкой производительностью, вместе с тем учитывается ограничивающее влияние принятых экологических обязательств. Производительность растет за счет факторов производства, а также инвестиций и обновления агротехники.

Животноводство расширится, увеличив выбросы парниковых газов на 6% по сравнению с нынешним уровнем, в основном в развивающихся регионах с низким уровнем доходов (к примеру, из-за расширения молочного стада в Индии и скотоводства в Бразилии). Только Европа и Центральная Азия выделяются уменьшением эмиссий на фоне сокращения стад и роста производительности.

Реальные цены на продукты скорее останутся ниже уровня предыдущего десятилетия, так как факторы, вызывающие снижение цены, то есть повышающие производительность, преобладают в сравнении с влиянием повышающих цену факторов, обусловленных соблюдением экологических требований и ростом спроса. Эта тенденция улучшит ценовую доступность продовольствия, но окажет давление на доходы производителей.

Потребление будет расти в основном за счет увеличения численности населения и роста доходов в развивающихся регионах в схожем темпе с предложением, но медленнее, чем в предшествовавшее десятилетие. Рост населения повлияет прежде всего на потребление зерновых, рыбы и растительных масел, в то время как рост доходов приведет к потреблению молочных продуктов, мяса и сахара. Предполагается, что следующее десятилетие не повлечет крупных изменений в сфере потребления еды. В то время как Европейский союз взял четкий курс на ограничение расширения животноводства, глобально в сфере питания все-таки происходит переход к увеличению потребления животных продуктов и жиров и прогнозируется сокращение доли основных продуктов питания в продуктовой корзине.

Глобальная торговля сельскохозяйственной продукцией будет расти в одном ритме с производством, и значительных изменений не предвидится. Треть объема торговли сельскохозяйственной продукцией связана с регионами с более низким уровнем доходов. Для нетто-экспортеров (например, Латинская Америка) внешняя торговля играет важную роль в плане обеспечения доходов производителей.

С другой стороны, для нетто-импортеров (Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Африка, где импортируется 50% всего необходимого количества калорий) товарообмен становится все более важным с точки зрения продовольственной безопасности, так как местных ресурсов не хватает. Хорошо функционирующая и прогнозируемая международная торговая система важна как для потребителей, так и для производителей. Здесь подчеркивается влияние различных международных торговых соглашений - например, Европейский союз в 2019-2020 годах подписал торговые соглашения с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) и Вьетнамом, на этапе переговоров договоры с Новой Зеландией, Индией и Филиппинами, вступил в силу договор с Японией.

Способна ли оценка учесть влияние пандемии?