Станет ли еда дешевле?

16 июля был опубликован сельскохозяйственный прогноз на 2020-2029 годы, составленный Организацией экономического сотрудничества и развития совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ОЭСР-ФАО), в котором оцениваются изменения основных показателей производства, потребления и торговли сельскохозяйственной продукцией в течение следующих десяти лет.
Ожидаются ли существенные изменения в сфере производства продуктов питания и каково влияние COVID-19?
Ожидаются ли в сфере производства продуктов питания значительные изменения в ближайшее десятилетие?
Согласно оценке, основным драйвером роста объемов производства продукции сельского хозяйства остается рост производительности в регионах с более низкой производительностью, вместе с тем учитывается ограничивающее влияние принятых экологических обязательств. Производительность растет за счет факторов производства, а также инвестиций и обновления агротехники.
Животноводство расширится, увеличив выбросы парниковых газов на 6% по сравнению с нынешним уровнем, в основном в развивающихся регионах с низким уровнем доходов (к примеру, из-за расширения молочного стада в Индии и скотоводства в Бразилии). Только Европа и Центральная Азия выделяются уменьшением эмиссий на фоне сокращения стад и роста производительности.
Реальные цены на продукты скорее останутся ниже уровня предыдущего десятилетия, так как факторы, вызывающие снижение цены, то есть повышающие производительность, преобладают в сравнении с влиянием повышающих цену факторов, обусловленных соблюдением экологических требований и ростом спроса. Эта тенденция улучшит ценовую доступность продовольствия, но окажет давление на доходы производителей.
Потребление будет расти в основном за счет увеличения численности населения и роста доходов в развивающихся регионах в схожем темпе с предложением, но медленнее, чем в предшествовавшее десятилетие. Рост населения повлияет прежде всего на потребление зерновых, рыбы и растительных масел, в то время как рост доходов приведет к потреблению молочных продуктов, мяса и сахара. Предполагается, что следующее десятилетие не повлечет крупных изменений в сфере потребления еды. В то время как Европейский союз взял четкий курс на ограничение расширения животноводства, глобально в сфере питания все-таки происходит переход к увеличению потребления животных продуктов и жиров и прогнозируется сокращение доли основных продуктов питания в продуктовой корзине.
Глобальная торговля сельскохозяйственной продукцией будет расти в одном ритме с производством, и значительных изменений не предвидится. Треть объема торговли сельскохозяйственной продукцией связана с регионами с более низким уровнем доходов. Для нетто-экспортеров (например, Латинская Америка) внешняя торговля играет важную роль в плане обеспечения доходов производителей.
С другой стороны, для нетто-импортеров (Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Африка, где импортируется 50% всего необходимого количества калорий) товарообмен становится все более важным с точки зрения продовольственной безопасности, так как местных ресурсов не хватает. Хорошо функционирующая и прогнозируемая международная торговая система важна как для потребителей, так и для производителей. Здесь подчеркивается влияние различных международных торговых соглашений - например, Европейский союз в 2019-2020 годах подписал торговые соглашения с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) и Вьетнамом, на этапе переговоров договоры с Новой Зеландией, Индией и Филиппинами, вступил в силу договор с Японией.
Способна ли оценка учесть влияние пандемии?
Пандемия COVID-19 будет иметь ряд прямых последствий для глобальных сельскохозяйственных рынков, которые проявятся главным образом в первые годы следующего десятилетия. Может быть нарушена вся цепочка поставок. Если в плане предложения можно предполагать сохранение имеющихся тенденций, то в плане спроса и торговли ожидается скорее замедление изменений и давление на цены. На сельское хозяйство влияет общая макроэкономическая ситуация, которая сильно отличается по регионам, и эффект также может быть противоположным. По всему миру запасы основных продуктов питания большие и стабильные, перспективы следующего урожая хорошие, но из-за ожидаемого экономического спада спрос на продовольствие, вероятно, снизится.
Фактическое влияние на спрос на продовольствие зависит от многих факторов, в том числе от глубины и продолжительности макроэкономического шока, наличия сбережений и механизмов кредитования и поддержки. Составители прогноза считают, что на столь ранней стадии невозможно конкретно оценить ни влияние на итоговые доходы, ни на цены. Но поскольку предполагается, что рост сельского хозяйства и экономики в целом в следующем десятилетии восстановится, прогнозы последних лет обзора сообразуются с основными двигателями экономики и тенденциями, влияющими на глобальные сельскохозяйственные рынки. В опубликованном базовом сценарии не учитывается влияние пандемии в первые годы периода, поэтому прогноз на первые годы следует принимать с некоторыми оговорками. Нынешний экономический кризис не обернулся продовольственным кризисом.
Как пандемия повлияет на производство сельскохозяйственной продукции?
Предполагается, что пандемия не повлияет на предложение зерновых, кратковременные риски могут быть связаны с проблемами со сбытом и поставками в странах, зависимых от сезонных работников, что связано с ограничениями на передвижение. Влияние на цены на зерно двустороннее. С одной стороны, замедление экономического роста ослабляет спрос и цены снижаются, с другой, введение ограничений на передвижение может увеличить спрос на основные продукты питания и повысить цены на них, так как люди меньше питаются вне дома. Тем не менее обеспечение снабжения отечественной продукцией является одной из основных проблем переживающих кризис стран. В этом контексте часто обсуждается политика ограничения торговли - например, экспортные ограничения с целью обеспечить внутреннее снабжение. Однако подобная политика поставила бы под угрозу доступность продовольствия в зависимых от импорта странах и нарушила бы работу международных рынков и глобальную торговлю зерновыми. Скорее, в плане зерновых, а также масличных культур влияние пандемии маргинально.
Масштабы и продолжительность влияния вспышки COVID-19 на производство мяса разных видов неясны. Проблемы, связанные с предложением рабочей силы и транспортом, могут нарушить цепочку сбыта и повлиять на производство мяса, однако вспышка болезни скорее скажется на потребительских привычках, в особенности на потреблении вне дома, что, в свою очередь, повлияет на спрос на качественное мясо, обычно потребляемое в ресторанах. Влияние может быть отрицательным и в том случае, если из-за дефицита рабочей силы окажется нарушенной торговля сельскохозяйственными животными и переработка мяса, чему будут сопутствовать экономический спад в секторе и проблемы с благополучием животных. Снижение доходов повлечет за собой уменьшение спроса на мясо как более дорогой продукт.
В случае молока и молочных продуктов наибольшему влиянию подвержены цепи поставок скоропортящихся продуктов, также уменьшится спрос на продукты, используемые в заведениях общественного питания. Дальнейшее развитие событий зависит в первую очередь от длительности ограничений и срока восстановления мировой экономики.