Вт, 28.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Яанус Терасмаа: Действительно ли питьевая вода в Кохтла-Ярве и Йыхви закончится из-за куртнаских озер?

Ученые Таллиннского университета с 2013 года в рамках нескольких проектов непрерывно изучают озера в Куртна.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Опубликованное в передовице "Северного побережья" от 9 июля мнение, что "на самом деле мы не знаем, что именно, насколько и в каком направлении воздействует на уникальную природу Куртнаской озерной системы", является вводящим в заблуждение. Как ученый могу подтвердить, что Куртна - один из наиболее исследованных районов в Эстонии и нам известно о нем довольно много.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Начиная с 1970-х годов каждое десятилетие проводилось как минимум одно большое исследование, о Куртна написано множество отчетов, научных статей и даже докторских диссертаций. Проблема скорее в том, что полученные учеными результаты и сделанные ими предложения неудобны с узкой точки зрения хозяйственной деятельности, и поэтому проще закрыть глаза и забыть о них.

В 2017-2019 годах центр экологии Таллиннского университета и Тартуский университет по заказу Департамента окружающей среды провели очередное комплексное исследование в Куртна, результаты которого во многом подтверждают то, что и так было уже известно: сохранение природных ценностей этого района возможно, если начать делать рациональный и осмысленный выбор. Действовать нужно прямо сейчас, так как каждая очередная попытка срезать углы и промедлить в будущем сделает решение проблем еще дороже и усугубит дефицит чистой питьевой воды в Ида-Вирумаа.

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