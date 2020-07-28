Яанус Терасмаа: Действительно ли питьевая вода в Кохтла-Ярве и Йыхви закончится из-за куртнаских озер?

Опубликованное в передовице "Северного побережья" от 9 июля мнение, что "на самом деле мы не знаем, что именно, насколько и в каком направлении воздействует на уникальную природу Куртнаской озерной системы", является вводящим в заблуждение. Как ученый могу подтвердить, что Куртна - один из наиболее исследованных районов в Эстонии и нам известно о нем довольно много.
Начиная с 1970-х годов каждое десятилетие проводилось как минимум одно большое исследование, о Куртна написано множество отчетов, научных статей и даже докторских диссертаций. Проблема скорее в том, что полученные учеными результаты и сделанные ими предложения неудобны с узкой точки зрения хозяйственной деятельности, и поэтому проще закрыть глаза и забыть о них.