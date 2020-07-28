Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания стал "главным контролером" волости

За Эаста проголосовали девять депутатов. Заместителем председателя выбрали двумя голосами представителя властного союза Пауля Пааса. Большинство депутатов властного союза не голосовали вообще, с тем чтобы не оказалось перевеса голосов в пользу Пааса, иначе место председателя комиссии пришлось бы отдать ему.

В свою очередь, Эаст как председатель комиссии назначил остальными ее членами исключительно представителей оппозиции: Елену Безводицкую, Алексея Наумкина и Андрея Оямяэ.

Хотя предыдущий властный союз забрал себе также место руководителя ревизионной комиссии, нынешний властный союз решил, по словам руководителя волостного собрания Нины Негласон, последовать доброй политической традиции и отдать это место оппозиции.