Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания стал "главным контролером" волости

Нынешняя коалиция Йыхвиского волостного собрания сдержала слово и отдала место председателя ревизионной комиссии оппозиции - его занял бывший председатель волостного собрания Эдуард Эаст.
За Эаста проголосовали девять депутатов. Заместителем председателя выбрали двумя голосами представителя властного союза Пауля Пааса. Большинство депутатов властного союза не голосовали вообще, с тем чтобы не оказалось перевеса голосов в пользу Пааса, иначе место председателя комиссии пришлось бы отдать ему.
В свою очередь, Эаст как председатель комиссии назначил остальными ее членами исключительно представителей оппозиции: Елену Безводицкую, Алексея Наумкина и Андрея Оямяэ.
Хотя предыдущий властный союз забрал себе также место руководителя ревизионной комиссии, нынешний властный союз решил, по словам руководителя волостного собрания Нины Негласон, последовать доброй политической традиции и отдать это место оппозиции.
Остальные места председателей комиссий достались властному союзу - при голосовании все его кандидаты набрали по 12 голосов. Комиссию по спорту возглавил Роман Граф, комиссию по культуре - Екатерина Васильева, хозяйственно-бюджетную комиссию - Айвар Сурва, социальную комиссию - Кайа Калдвеэ, комиссию по образованию и молодежной работе - Лийна Михкельсон.