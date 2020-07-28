Фестивали позднего лета в Ида-Вирумаа принесут сюда как панк и джаз, так и оперу

"Station Narva" - в третий раз

Два предыдущих года служивший в сентябре вступлением к осени "Station Narva" нынче перенесли на конец лета и середину недели - на 26 и 27 августа. По словам главного организатора Хелен Сильдна, такой перенос позволит привезти в Нарву исполнителей проходящего на этой же неделе в столице фестиваля "Tallinn Music Festival". Если в прежние годы центром фестиваля становились "Кренгольм" и "Свободная сцена", то в этом году он переместился в район речного порта. Главная сцена будет установлена у реки и традиционным местом выступлений станет также находящийся по соседству клуб "Ro-Ro", а новым местом концертов окажется лодочный сарай.

Именитейшим исполнителем "Station Narva" будет Рони Сайз, которого титуловали даже "глобальным пионером клубной музыки". ФОТО: Station Narva

Отдельный жанр - та игра слов, какой организаторы фестивалей и продюсеры титулуют выступающих исполнителей. Один из главных исполнителей фестиваля - уроженец Ямайки, британский музыкант Рони Сайз - ни много ни мало "пионер клубной музыки, более 20 лет сталкивающий в своих работах различные музыкальные стили, создавая новые направления и успешно выводя их в массы".

Новаторский дуэт "Mouse on Mars", образованный в 1993 году, признан одним из самых ярких и разносторонних проектов в области электронной музыки Германии. Они "переплетают шумовой хаос и туманные структуры, эмбиент и техно, даб и авангард, а единственным постоянным элементом их неповторимого звучания является его изменчивость".

Датская рок-группа "Iceage" заслужила признание самого Игги Попа, который считает, что "Iceage" - "единственная современная панк-группа, которая звучит по-настоящему опасно".

Также на главной сцене выступит Джесси Маркин, уроженец Либерии, который быстро стал звездой финской урбан-сцены и инди-музыки, экспрессивная Анна Канеэлина, получившая четыре награды на ежегодной церемонии "Eesti Muusikaauhinnad 2020", и лидеры эстонского фанк-движения "Lexsoul Dancemachine", которые весной выпустили свой третий полноформатный альбом "Lexplosion II".

На главной сцене "Station Narva" в этом году выступит также живущий в Финляндии музыкант либерийского происхождения Джесси Маркин. ФОТО: Station Narva

В богемном интерьере арт-клуба "Ro-Ro" свое творчество представят норвежский электронщик-новатор и саксофонист Бендик Гиске, поющий на эстонском, русском и английском языках под залихватский гитарный грув "Levski" и молодой поп-рок-ансамбль из Нарвы "Pale Alison".

На 27 августа намечены бесплатные концерты и художественные акции в разных местах Нарвы.

Организаторы "Station Narva" тоже обещают еще пополнить список исполнителей.

Нарвские дни оперы - в пятый раз

Как и в прошлом году, нынче для проходящих с 4 по 13 сентября Нарвских дней оперы во дворе старой фабрики "Кренгольма" установят большой оперный шатер.

В этом году единственный проходящий в Нарве летний оперный фестиваль Эстонии отмечает свое пятилетие. По словам художественного руководителя Юлии Савицкой, все представления пройдут в шатре, который будет возведен на территории Кренгольмской мануфактуры. "В Нарве нет оперного театра, а этот фестиваль дарит нарвитянам возможность раз в году увидеть постановки выдающихся музыкальных театров, не уезжая из родного города", - сказала Юлия.

Откроет Нарвские дни оперы 4 сентября комическая опера Моцарта "Свадьба Фигаро", постановка иерусалимского фестиваля "Лирическая опера" с участием солистов крупных оперных театров (Израильской оперы, "Ла Скала" и Парижской национальной оперы). Постановщик - Неэме Кунингас.

Ценителей оперы ждет еще одно знаменитое представление - опера Россини "Золушка", написанная композитором по мотивам одноименной сказки Шарля Перро.

За гала-концертом фестиваля стоит барочный коллектив из Латвии "Collegium Musicum Riga", а в основу представления легли три оперы в стиле барокко: "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda" Клаудио Монтеверди, "Jephte" Джакомо Кариссими и "Isméne" Франсуа Ребеля и Франсуа Франкёра.

Всей семьей можно отправиться на детский мюзикл "Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги" санкт-петербургского театра "Мюзик-Холл" по мотивам Отфрида Пройслера "Маленькая колдунья".