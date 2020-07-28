Фестивали позднего лета в Ида-Вирумаа принесут сюда как панк и джаз, так и оперу

Организаторы проходящих в Ида-Вирумаа на исходе лета трех крупных фестивалей обнародовали имена нынешних исполнителей: меломанов ждет калейдоскоп стилей, в котором своего артиста найдут любители как панка, джаза и рока, так и оперы.
"Голос гор", традиционно проходящий в Кохтла-Нымме, а нынче впервые и в Йыхви, фестиваль "Station Narva" и Нарвские дни оперы стали украшающими ида-вируское лето традиционными мероприятиями и устояли также в нынешнем коронавирусном году.
ТРИ КРУПНЕЙШИХ ФЕСТИВАЛЯ ПОЗДНЕГО ЛЕТА В ИДА-ВИРУМАА
- "Голос гор" 14 и 15 августа в Кохтла-Нымме и Йыхви. Среди выступающих - Око Эбомбо (Франция), Ярек Казар, "Pia Fraus", Март Ави и "Ajukaja", "HUNT" (Эстония) и др. Фестивальный паспорт стоит в предварительной продаже 24 €.
- "Station Narva" 26 и 27 августа в Нарве. Среди выступающих - Рони Сайз (Великобритания), "Mouse of Mars" (Германия), "Iceage" (Дания), Анна Канеэлина (Эстония) и др. Фестивальный паспорт стоит в предварительной продаже 24 €.
- Нарвские дни оперы 4-13 сентября в Нарве в "Кренгольме". В программе: комическая опера Моцарта "Свадьба Фигаро" (постановка Неэме Кунингаса), опера Россини "Золушка", посвященные барокко и 100-летию со дня рождения Георга Отса гала-вечера, а также детский мюзикл "Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги".
"Голос гор" в четвертый раз
Ивар Мурд, один из главных организаторов "Голоса гор", отметил, что нынче осуществится план расширить место проведения фестиваля за счет какого-нибудь здешнего города. Хотя львиная доля исполнителей и нынче 14 августа выступит на двух сценах шахтного музея - "Kohtla Raju" и скейт-парка, 15 августа, однако, фестиваль переберется в Дом творчества, расположенный в Йыхви на улице Яама в бывшем здании полиции. Там выступит объединяющая нарвских и таллиннских дискоров и продюсеров группа "Bass 372", а также ведущий тандем "Teetsov-Faulkner" из столичной мекки альтернативной музыки "Meka Sveta Baar".
Один из главных исполнителей фестиваля в этом году приедет из Франции. Называемый организаторами мультиталантливым парижанином Око Эбомбо руководит группой джаза будущего "19", также занимается танцем, поэзией, фотографией и кино.
Ярек Казар, или Chalice, исполнит на "Голосе гор" песни из вышедшего на пике периода изоляции альбома "K r i b u k r a b u".
Нынешний "Голос гор" делает особенным то, что на нем единственный раз за нынешнее лето на сцену в Эстонии выйдет "Pia Fraus", выпустивший в этом году свой шестой полный альбом "Empty Parks". Койти Раудсепп отметил в рецензии ERR на диск недели, что "Empty Parks" вернулся к вершинам гитарного звука и звучит более блистательно и зрело, чем когда-либо прежде. "Звук поразительно хорош. Плотный, громкий, четкий, конкретный", - отметил он.
Кроме них на главную сцену шахтного музея выйдут "Holy Motors", "Ajukaja" и Март Ави, дуэт "Vera Vice", трио "HUNT". Имена выступающих на сцене скейт-парка исполнителей организаторы обещают сообщить в начале августа.
На фестивале "двери откроет" также кинотеатр "Družba", в котором кроме показа классики ида-вируского производственного кино состоится премьера экспериментального документального фильма Ивара Мурда и Айвара Тынсо "Küte". Фильм, рассказывающий о взаимоотношениях человека, промышленности и природы, навеян состоявшимся во время прошлогоднего фестиваля походом на крышу завода масел "VKG".
"Station Narva" - в третий раз
Два предыдущих года служивший в сентябре вступлением к осени "Station Narva" нынче перенесли на конец лета и середину недели - на 26 и 27 августа. По словам главного организатора Хелен Сильдна, такой перенос позволит привезти в Нарву исполнителей проходящего на этой же неделе в столице фестиваля "Tallinn Music Festival". Если в прежние годы центром фестиваля становились "Кренгольм" и "Свободная сцена", то в этом году он переместился в район речного порта. Главная сцена будет установлена у реки и традиционным местом выступлений станет также находящийся по соседству клуб "Ro-Ro", а новым местом концертов окажется лодочный сарай.
Отдельный жанр - та игра слов, какой организаторы фестивалей и продюсеры титулуют выступающих исполнителей. Один из главных исполнителей фестиваля - уроженец Ямайки, британский музыкант Рони Сайз - ни много ни мало "пионер клубной музыки, более 20 лет сталкивающий в своих работах различные музыкальные стили, создавая новые направления и успешно выводя их в массы".
Новаторский дуэт "Mouse on Mars", образованный в 1993 году, признан одним из самых ярких и разносторонних проектов в области электронной музыки Германии. Они "переплетают шумовой хаос и туманные структуры, эмбиент и техно, даб и авангард, а единственным постоянным элементом их неповторимого звучания является его изменчивость".
Датская рок-группа "Iceage" заслужила признание самого Игги Попа, который считает, что "Iceage" - "единственная современная панк-группа, которая звучит по-настоящему опасно".
Также на главной сцене выступит Джесси Маркин, уроженец Либерии, который быстро стал звездой финской урбан-сцены и инди-музыки, экспрессивная Анна Канеэлина, получившая четыре награды на ежегодной церемонии "Eesti Muusikaauhinnad 2020", и лидеры эстонского фанк-движения "Lexsoul Dancemachine", которые весной выпустили свой третий полноформатный альбом "Lexplosion II".
В богемном интерьере арт-клуба "Ro-Ro" свое творчество представят норвежский электронщик-новатор и саксофонист Бендик Гиске, поющий на эстонском, русском и английском языках под залихватский гитарный грув "Levski" и молодой поп-рок-ансамбль из Нарвы "Pale Alison".
На 27 августа намечены бесплатные концерты и художественные акции в разных местах Нарвы.
Организаторы "Station Narva" тоже обещают еще пополнить список исполнителей.
Нарвские дни оперы - в пятый раз
Как и в прошлом году, нынче для проходящих с 4 по 13 сентября Нарвских дней оперы во дворе старой фабрики "Кренгольма" установят большой оперный шатер.
В этом году единственный проходящий в Нарве летний оперный фестиваль Эстонии отмечает свое пятилетие. По словам художественного руководителя Юлии Савицкой, все представления пройдут в шатре, который будет возведен на территории Кренгольмской мануфактуры. "В Нарве нет оперного театра, а этот фестиваль дарит нарвитянам возможность раз в году увидеть постановки выдающихся музыкальных театров, не уезжая из родного города", - сказала Юлия.
Откроет Нарвские дни оперы 4 сентября комическая опера Моцарта "Свадьба Фигаро", постановка иерусалимского фестиваля "Лирическая опера" с участием солистов крупных оперных театров (Израильской оперы, "Ла Скала" и Парижской национальной оперы). Постановщик - Неэме Кунингас.
Ценителей оперы ждет еще одно знаменитое представление - опера Россини "Золушка", написанная композитором по мотивам одноименной сказки Шарля Перро.
За гала-концертом фестиваля стоит барочный коллектив из Латвии "Collegium Musicum Riga", а в основу представления легли три оперы в стиле барокко: "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda" Клаудио Монтеверди, "Jephte" Джакомо Кариссими и "Isméne" Франсуа Ребеля и Франсуа Франкёра.
Всей семьей можно отправиться на детский мюзикл "Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги" санкт-петербургского театра "Мюзик-Холл" по мотивам Отфрида Пройслера "Маленькая колдунья".
Закроет фестиваль 13 сентября гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Георга Отса, в который вошли известные арии прославленного эстонского баритона в исполнении Марко Матвере и Павло Балакина.