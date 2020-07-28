Йыхви получит железнодорожный вокзал в свое распоряжение на 50 лет

Обычно ведущий себя подчеркнуто сдержанно йыхвиский волостной старейшина Макс Каур в прошлый четверг вышел из себя, когда во время заседания волостного собрания возникло ощущение, что депутаты не склонны давать зеленый свет приобретению права на застройку для железнодорожного вокзала. "Это абсурд!" - выкрикнул с места Каур, когда у некоторых оппозиционных и коалиционных депутатов возникли вопросы об условиях и обязательствах, которые перейдут к Йыхвиской волости по этому договору.