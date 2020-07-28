Нарвская баня не смогла открыться после чрезвычайного положения, что расстраивает завсегдатаев

Один из завсегдатаев нарвской бани, именуемой в народе городской, подтвердил "Северному побережью", что заведение пользовалось популярностью: "Бывало, что и мест не хватало, приходилось ждать, когда освободится".

Баня работала три дня в неделю - с пятницы по воскресенье, были мужское и женское отделения, билет стоил порядка 8 евро. Можно было купить и пиво.

- Как всегда, там что-то требовало ремонта, обычно турецкая баня. Но нормально было, нормально… - собеседник очень жалеет, что их "клуб по интересу", в котором многие давно перезнакомились, так и не открылся снова.

Бизнесмен не раскрывает причин

Большое кирпичное здание по улице Пауля Кереса, 27 было построено специально для городской бани в 1983-1984 годах, и хотя в 1992 году оно было приватизировано, коммерческая баня здесь работала все последующие десятилетия.

К 2016 году баня сильно обветшала - и собственник решился покончить с данным бизнесом. Это вызвало народные волнения и шокировало даже городских руководителей Нарвы, хотя баня не имеет договора об услуге с местным самоуправлением. В тот год собственник справился с проблемами и сумел снова открыть двери, хотя требуемых больших инвестиций привлечено не было.

До конца 2017 года банные услуги оказывало ТОО "Mobimobas" с участием нарвского бизнесмена Николая Наумова, а с 2018 года - его же ТОО "Punane Saun". Когда нынче весной баня закрылась, из пяти работников остался только один, как видно из регистра. Разумеется, накопились налоговые долги перед государством.

Недвижимость бани находится в собственности ТОО "Stefoniya Kinnisvara", которое принадлежит тому же Наумову.

Николай Наумов отказался объяснять, почему он сегодня не может снова открыть баню, закрывавшуюся на время чрезвычайного положения. Он сказал, что это происходит по независящим от него причинам. "Я готов открыться хоть сегодня, для этого все имеется", - сказал бизнесмен, но все же не раскрыл сути проблемы.

Все же Наумов дал понять, что у жаждущих пара нарвитян есть основания ждать хороших новостей.

Объявление на двери от имени администрации гласит, что баня не работает "по независящим от нас причинам". ФОТО: Илья Смирнов

Городские возможности помыться

Руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат сообщила "Северному побережью", что с 27 июля во всех их отделениях снят карантин, то есть оказываются все услуги, включая услугу мытья в попечительском доме (доме престарелых). Но Стольфат подчеркнула, что ждут в первую очередь тех, кто нуждается в помощи, а не просто желающих помыться.

За три евро можно помыться в попечительском доме самостоятельно, а за пять евро - с помощником. "Спрос есть, и есть постоянные клиенты", - отметила руководитель.

- Те, кто пользуются той городской баней, они к нам не ходят, - говорит Стольфат. - Баня ведь - это определенный кайф, это стиль жизни, а мы - социальное учреждение, работающее для тех, у кого возникают проблемы, неприспособленная ванна дома, родственники не готовы помогать или еще что-то.