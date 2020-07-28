Африканцы принесли "Трансу" третью победу

В эстонской лиге мастеров "Нарва-Транс" одержал третью победу в сезоне, обыграв ближайшего конкурента, таллиннский "Легион", со счетом 2:0.
Победу "Трансу" помогли выковать голы легионеров из стран Африки. В начале второго тайма уроженец Кот-д'Ивуара Ирье ударом головой вывел свою команду вперед. Затем красивый гол в результате сольной атаки забил нигериец Джеффри, который разогнался с мячом у средней линии, просто убежал от всех соперников и отправил мяч точно в нижний угол ворот.
Это был шестой гол Джеффри в лиге мастеров.
Преодолевающий спад начала сезона "Транс" за 14 туров набрал 13 очков, десять из них - за последние четыре игры. Чтобы подняться с восьмого места еще на одну строчку, в следующем туре нужно одолеть ФК "Курессааре".
Однако играющему в первой лиге кохтла-ярвескому ФК "Ярве" никак не удается выбраться из ямы. В субботу на домашнем стадионе команда со счетом 1:2 уступила ближайшему конкуренту в нижней части таблицы - пярнускому футбольному клубу. После 14 туров у ФК "Ярве" в таблице ноль очков (команда начала сезон с тремя минусовыми очками и благодаря трем ничьим вышла в ноль) и от занимающего девятое место Пярну ее отделяют уже 12 очков. Удручающей выглядит разница голов ФК "Ярве" - 4:31.