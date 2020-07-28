Африканцы принесли "Трансу" третью победу

Победу "Трансу" помогли выковать голы легионеров из стран Африки. В начале второго тайма уроженец Кот-д'Ивуара Ирье ударом головой вывел свою команду вперед. Затем красивый гол в результате сольной атаки забил нигериец Джеффри, который разогнался с мячом у средней линии, просто убежал от всех соперников и отправил мяч точно в нижний угол ворот.

Это был шестой гол Джеффри в лиге мастеров.

Преодолевающий спад начала сезона "Транс" за 14 туров набрал 13 очков, десять из них - за последние четыре игры. Чтобы подняться с восьмого места еще на одну строчку, в следующем туре нужно одолеть ФК "Курессааре".