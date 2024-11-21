Нарвская горуправа, находящаяся под угрозой вотума недоверия, поторопилась выдать разрешение на эксплуатацию новому Нарвскому футбольному холлу и торжественно открыть его, хотя к этому новому объекту есть еще замечания.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарвский футбольный пневмохолл торжественно открыли, хотя готов к работе он не полностью
Торжественное открытие Нарвского футбольного пневмохолла состоялось днем 21 ноября. Первые мячи символически забили в ворота мэр Нарвы Яан Тоотс и пара политиков из Нарвского горсобрания. Уже в тот момент было известно, что спустя несколько часов мэру Тоотсу предстоит в городском собрании выслушать в свой адрес заявление о недоверии.
В рамках праздника открытия прошел товарищеский матч между детскими футбольными командами.
Разрешение об эксплуатации пневмохолла мэр Нарвы Яан Тоотс подписал накануне. В документе есть ряд пунктов, в которых перечислено, что еще надо доделать. Например, весной надо будет высадить деревья рядом с пневмохоллом, чтобы отделить его от зоны малоэтажной застройки по улице Стадиони. Также еще надо выстроить забор для защиты синтетического купола, проектом пневмолла предусмотренный, но на практике не сделанный. Пока стационарного забора нет, купол защищает от вандалов временное ограждение.
Недостаточно также парковочных мест рядом с новым пневмохоллом, и дополнительную парковку предписано построить в 2026-2027 годы.
Большие проблемы также с дренажной системой, которая призвана осушать пространство синтетического футбольного поля. Система не работает так, как должна, что зафиксировано в оценке стройнадзора, то есть дренажом надо еще заниматься.
Вдобавок к строительным и благоустроительным недочетам у нового Нарвского футбольного пневмохолла нет утвержденного городской управе прейскуранта. Так что сразу после церемонии открытия новый пневмохолл снова закрыли, так как неясно, на каких ценовых условиях футболисты и бегуны могут там заниматься.
Мэр Нарвы Яан Тоотс в комментарии "Северному побережью" сказал, что прейскурант услуг пневмохолла они в горуправе собираются утвердить в следующий четверг, 28 ноября. Также он отметил, что в пневмохолле нет работающего беспроводного интернета.
- Откроем пневмохолл для спортсменов в следующую пятницу, - пообещал Тоотс.
Как уже ранее рассказывало "Северное побережье", договор о строительстве в конце нарвской улицы Креэнхольми пневмохолла для футболистов и легкоатлетов стоимостью округленно 7 миллионов евро Нарвский департамент городского хозяйства подписал с ТОО "Revin Grupp" в июле 2023 года. По первоначальному графику, работы должны были завершиться 5 сентября 2024 года, но график сдвинулся на ноябрь.
Под куполом пневмохолла высотой 21 метр поместилось футбольное поле (64х100 м) с синтетической травой, проложены четыре беговые дорожки - две вокруг всего поля плюс еще две только с одной стороны, вдобавок имеется прыжковая яма. В бетонном здании холла есть раздевалки, технические помещения, помещение для кафе и так далее. На втором уровне построены трибуны для болельщиков на 150 мест.
Купол пневмохолла держится благодаря насосу, постоянно нагнетающему внутрь теплый воздух. Все пространство под куполом герметично, а проход внутрь представляет собой шлюз. Оператором нового пневмохолла стало муниципальное учреждение "Нарвский спортцентр".