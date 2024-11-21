ФОТОГАЛЕРЕЯ Нарвский футбольный пневмохолл торжественно открыли, хотя готов к работе он не полностью

Торжественное открытие Нарвского футбольного пневмохолла состоялось днем 21 ноября. Первые мячи символически забили в ворота мэр Нарвы Яан Тоотс и пара политиков из Нарвского горсобрания. Уже в тот момент было известно, что спустя несколько часов мэру Тоотсу предстоит в городском собрании выслушать в свой адрес заявление о недоверии.

В рамках праздника открытия прошел товарищеский матч между детскими футбольными командами.

Разрешение об эксплуатации пневмохолла мэр Нарвы Яан Тоотс подписал накануне. В документе есть ряд пунктов, в которых перечислено, что еще надо доделать. Например, весной надо будет высадить деревья рядом с пневмохоллом, чтобы отделить его от зоны малоэтажной застройки по улице Стадиони. Также еще надо выстроить забор для защиты синтетического купола, проектом пневмолла предусмотренный, но на практике не сделанный. Пока стационарного забора нет, купол защищает от вандалов временное ограждение.

Недостаточно также парковочных мест рядом с новым пневмохоллом, и дополнительную парковку предписано построить в 2026-2027 годы.

Большие проблемы также с дренажной системой, которая призвана осушать пространство синтетического футбольного поля. Система не работает так, как должна, что зафиксировано в оценке стройнадзора, то есть дренажом надо еще заниматься.