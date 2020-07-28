С заразившейся коронавирусом йыхвиской семьей близко контактировало около двадцати человек

В Йыхви в понедельник вечером обнаружили коронавирус у трех членов одной семьи: у матери и отца, а также у одного из их родителей.

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что во вторник в течение рабочего дня работники департамента вместе с заболевшей семьей определили круг людей, с которыми члены семьи контактировали в последние дни. "Всего их набралось около пятидесяти, примерно с двадцатью был близкий контакт. Мы проинформировали их и посоветовали следить за своим самочувствием и самоизолироваться", - сказала она, добавив, что около 30 человек при контакте с заболевшими находились на дистанции примерно в два метра, поэтому их заражение маловероятно.

Муузикус добавила, что некоторые люди из круга близких контактов, у которых были легкие симптомы коронавируса, сделали тесты, но к пяти часам вечера вторника их результаты еще не были известны. Также был неизвестен результат теста одного члена семьи - дедушки, который в понедельник забрал ребенка из детсада.

- Первичные меры приняты; в ближайшее время выяснится, насколько широко они успели распространить вирус в течение инкубационного периода, когда и сами не знали, что заболели, - сказала Муузикус.

Она сочла достойным сожаления, что родители отправили ребенка в детсад после того, как симптомы уже появились, но результаты теста на коронавирус еще не были известны. "Конечно, летом распространены и другие заболевания, и люди, к сожалению, не сразу думают о коронавирусе и не связывают это с ним. Не следует забывать, что это заболевание, к сожалению, пока никуда не исчезло", - отметила она.

По словам Марье Муузикус, вирус проник в семью, по всей вероятности, из-за границы, через жителей Финляндии или Норвегии. "Это могло произойти тремя способами - мы протестируем членов заболевшей семьи и коллег по работе, после этого станет понятнее, откуда он пришел", - сказала она.

По словам Муузикус, работники детсада пока не включены в круг близких контактов, поскольку детей сейчас передают у калитки. "Но на всякий случай мы посоветовали закрыть до конца недели детсадовскую группу, в которую ходит ребенок из этой семьи", - сказала она. Муузикус отметила, что поскольку сейчас у ребенка нет симптомов, нет смысла делать ему тест раньше конца недели, но он может быть носителем вируса, так как в семье уже заболели три человека.

В Йыхви воспитанники трех детсадов сейчас собраны в разновозрастные группы детсада "Kalevipoeg". По словам помощника волостного старейшины Марис Тоомел, их сейчас посещает в общем 50-60 ребят.

В закрытой со вторника группе "Sajajalgsed", в которую сейчас включены группы "Põngerjad" и "Lõbusad Mõmmid" из других йыхвиских детсадов, в понедельник было 15 детей. По словам Тоомел, детям, а также воспитателям, присутствовавшим в этой группе в понедельник, рекомендовано оставаться дома до конца недели и следить за самочувствием. "Тех детей, которых в понедельник в детсаду не было, можно приводить в детсад, но для этой группы мы временно используем другое помещение и детьми будут заниматься другие воспитатели", - сказала она.

По словам Тоомел, в среду утром соберется кризисная комиссия волостного управления, чтобы подготовиться на случай возможного роста числа случаев заболевания.

По словам помощника волостного старейшины, родители относятся к закрытию группы по-разному: одни спрашивают, зачем это сделали и где теперь оставлять ребенка, другие звонят и просят закрыть весь детсад. "Сейчас у нас нет чрезвычайной ситуации. Мы исходим из рекомендаций Департамента здоровья по дальнейшим действиям. Причины для паники нет и не нужно слишком остро реагировать, аналогичные случаи имелись и в других городах", - отметила она.