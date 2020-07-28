С заразившейся коронавирусом йыхвиской семьей близко контактировало около двадцати человек

Департамент здоровья к вечеру вторника установил, что в близком контакте с заразившейся коронавирусом йыхвиской семьей находилось около двадцати человек, и им советуют самоизолироваться. Детсадовская группа, где в понедельник находился ребенок из этой семьи, в качестве меры предосторожности закрыта до конца недели.
В Йыхви в понедельник вечером обнаружили коронавирус у трех членов одной семьи: у матери и отца, а также у одного из их родителей.
Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что во вторник в течение рабочего дня работники департамента вместе с заболевшей семьей определили круг людей, с которыми члены семьи контактировали в последние дни. "Всего их набралось около пятидесяти, примерно с двадцатью был близкий контакт. Мы проинформировали их и посоветовали следить за своим самочувствием и самоизолироваться", - сказала она, добавив, что около 30 человек при контакте с заболевшими находились на дистанции примерно в два метра, поэтому их заражение маловероятно.
Муузикус добавила, что некоторые люди из круга близких контактов, у которых были легкие симптомы коронавируса, сделали тесты, но к пяти часам вечера вторника их результаты еще не были известны. Также был неизвестен результат теста одного члена семьи - дедушки, который в понедельник забрал ребенка из детсада.
- Первичные меры приняты; в ближайшее время выяснится, насколько широко они успели распространить вирус в течение инкубационного периода, когда и сами не знали, что заболели, - сказала Муузикус.
Она сочла достойным сожаления, что родители отправили ребенка в детсад после того, как симптомы уже появились, но результаты теста на коронавирус еще не были известны. "Конечно, летом распространены и другие заболевания, и люди, к сожалению, не сразу думают о коронавирусе и не связывают это с ним. Не следует забывать, что это заболевание, к сожалению, пока никуда не исчезло", - отметила она.
По словам Марье Муузикус, вирус проник в семью, по всей вероятности, из-за границы, через жителей Финляндии или Норвегии. "Это могло произойти тремя способами - мы протестируем членов заболевшей семьи и коллег по работе, после этого станет понятнее, откуда он пришел", - сказала она.
По словам Муузикус, работники детсада пока не включены в круг близких контактов, поскольку детей сейчас передают у калитки. "Но на всякий случай мы посоветовали закрыть до конца недели детсадовскую группу, в которую ходит ребенок из этой семьи", - сказала она. Муузикус отметила, что поскольку сейчас у ребенка нет симптомов, нет смысла делать ему тест раньше конца недели, но он может быть носителем вируса, так как в семье уже заболели три человека.
В Йыхви воспитанники трех детсадов сейчас собраны в разновозрастные группы детсада "Kalevipoeg". По словам помощника волостного старейшины Марис Тоомел, их сейчас посещает в общем 50-60 ребят.
В закрытой со вторника группе "Sajajalgsed", в которую сейчас включены группы "Põngerjad" и "Lõbusad Mõmmid" из других йыхвиских детсадов, в понедельник было 15 детей. По словам Тоомел, детям, а также воспитателям, присутствовавшим в этой группе в понедельник, рекомендовано оставаться дома до конца недели и следить за самочувствием. "Тех детей, которых в понедельник в детсаду не было, можно приводить в детсад, но для этой группы мы временно используем другое помещение и детьми будут заниматься другие воспитатели", - сказала она.
По словам Тоомел, в среду утром соберется кризисная комиссия волостного управления, чтобы подготовиться на случай возможного роста числа случаев заболевания.
По словам помощника волостного старейшины, родители относятся к закрытию группы по-разному: одни спрашивают, зачем это сделали и где теперь оставлять ребенка, другие звонят и просят закрыть весь детсад. "Сейчас у нас нет чрезвычайной ситуации. Мы исходим из рекомендаций Департамента здоровья по дальнейшим действиям. Причины для паники нет и не нужно слишком остро реагировать, аналогичные случаи имелись и в других городах", - отметила она.
Тоомел добавила, что при необходимости детсад "Pillerkaar" могут открыть раньше запланированного. Однако зданием детсада "Sipsik" можно будет воспользоваться не раньше середины августа, так как там сейчас идет ремонт электросистемы и системы отопления.