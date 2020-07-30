Йыхви хочет получить эскиз нового здания библиотеки

Библиотека планируется на треугольнике, расположенном в образовательном городке вблизи художественной школы, где соприкасаются улица Харидузе и Пуру теэ. В этом же месте раньше планировался скейт-парк. Волостное управление желает видеть в библиотеке наряду с отделом книговыдачи площадью 1500 квадратных метров детско-молодежное отделение (750 квадратных метров), зал для мероприятий (300 квадратных метров) и индивидуальные рабочие зоны, помещения для работников и отдел комплектации. В соответствии с условиями тендера, до 25 августа нужно создать эскиз формы здания, выбрать пространственное и цветовое решения здания и представить эскизы и 3D-модель.