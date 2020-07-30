Пограничное подразделение Идаской префектуры возглавил Урмас Элми

Возглавлявший пограничное бюро префектуры Индрек Пюви возглавил Нарвское отделение полиции, сообщает портал rus.err.ee. На его место с 14 сентября придет Урмас Элми, руководящий сейчас кордоном Васкнарва.
Глава Идаской префектуры Тарво Крууп убежден, что воля и опыт Урмаса Элми пойдут на пользу пограничному подразделению префектуры. "Было трудно принять решение, потому что необходимо было выбрать одного из многих хороших кандидатов (в конкурсе участвовало 11 человек. - Ред.). Считаю, что работа Урмаса во главе бюро пограничной охраны будет достойным продолжением проделанной им ранее работы. Слова и действия Урмаса доказали, что он смелый, целеустремленный и ищущий решения лидер, который хочет постоянно совершенствоваться и развивать свою команду".
Урмас Элми окончил полицейское училище Пайкузе, получил высшее образование в Академии МВД, степень магистра в сфере управления получил в Таллиннском университете. Начинал службу в Ляэнеской префектуре в 1992 году.