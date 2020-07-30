Чт, 30.07.2020
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С заразившейся коронавирусом йыхвиской семьей близко контактировало около двадцати человек

Этим летом воспитанники трех йыхвиских детсадов собраны в детсаду "Kalevipoeg". Со вторника там в качестве меры предосторожности закрыта одна группа, где в понедельник находился ребенок, у родителей которого вечером того же дня обнаружили коронавирус.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент здоровья к вечеру вторника установил, что в близком контакте с заразившейся коронавирусом йыхвиской семьей находилось около двадцати человек, и им советуют самоизолироваться. Детсадовская группа, где в понедельник находился ребенок из этой семьи, в качестве меры предосторожности закрыта до конца недели.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В Йыхви в понедельник вечером обнаружили коронавирус у трех членов одной семьи: у матери и отца, а также у одного из их родителей. В среду утром стало известно, что заразился также один контактировавший с этой семьей человек.

Очевидно, носитель вируса прибыл из-за границы

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