С заразившейся коронавирусом йыхвиской семьей близко контактировало около двадцати человек

Департамент здоровья к вечеру вторника установил, что в близком контакте с заразившейся коронавирусом йыхвиской семьей находилось около двадцати человек, и им советуют самоизолироваться. Детсадовская группа, где в понедельник находился ребенок из этой семьи, в качестве меры предосторожности закрыта до конца недели.
В Йыхви в понедельник вечером обнаружили коронавирус у трех членов одной семьи: у матери и отца, а также у одного из их родителей. В среду утром стало известно, что заразился также один контактировавший с этой семьей человек.