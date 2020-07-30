Археологи откопали в Силламяэ "мужчину с усами"

- Закончили в прошлый четверг, провели там больше месяца. Поначалу, когда приступали, даже не предполагали, что обнаружим так много скелетов, но, продвигаясь на восток, находили много подзахоронений, даже в три-четыре слоя, - сказал руководивший раскопками на силламяэском деревенском кладбище периода позднего Средневековья исследователь костей из Тартуского университета Мартин Малве.

Скелетов обнаружили больше, чем предполагалось. ФОТО: Линда Вилуметс

Монета сохранила усы

Некоторые женщины были похоронены с надетым ожерельем. ФОТО: Линда Вилуметс

Если песчаная почва не способствует сохранности костей, то органика сохранилась там неплохо.

- Одеяний обнаружили при скелетах много, в нескольких могилах нашли остатки шерстяного текстиля, - по словам Малве, это довольно неожиданно.

Вещественные находки, по его словам, типичны для деревенского кладбища: монеты (в основном шведские эре 17-го века), в нескольких захоронениях обнаружили перстни, круглые броши и броши-сердца шведского периода, в захоронения мужчин были положены ножи, как было принято у крестьян.

В одном захоронении нашли остатки кожаного ремня, в некоторых - ожерелья из стеклянных бус разного цвета и размера, на одном из женских скелетов было ожерелье из ракушек.

Рядом с одним из черепов нашли похожий на икону предмет. ФОТО: Линда Вилуметс

- Самые свежие захоронения относятся к началу 18-го века, их было три-четыре, и в них мы нашли православные нательные крестики. Может быть, это захоронения времен Северной войны или периода сразу после нее. В одной могиле взрослого человека мы обнаружили похожий на икону предмет в деревянном окладе, - перечислил Малве.

Благодаря коррозии на медной монете, находившейся во рту одного из мужских скелетов, сохранились усы и часть бороды.

- Я раньше видел волосы при археологических раскопках, если какой-то предмет находился у черепа, но бороду увидел впервые.

Следы тяжелого физического труда

95 процентов захоронений были произведены в гробах, большей частью это отдельные могилы, но есть также несколько двойных и тройных захоронений.

Скелетов со следами насилия, по словам Малве, не обнаружилось, то есть речь идет о погосте мирного времени. Но повреждения имелись - главным образом, связанные с работой или бытовые переломы ног, рук или ребер.

- Одной из типичнейших патологий оказался кариес или зубной камень, в том числе у маленьких детей - это свидетельствует о богатой углеводами пище. Много было также характерного для тяжело трудившихся всю жизнь людей износа суставов и позвонков. На физическую нагрузку при жизни указывали также грыжи межпозвоночных дисков в скелетах взрослых мужчин.

Исследователям текстиля эти находки дадут огромную работу. Мартин Мальве, руководитель раскопок на силламяэском деревенском кладбище периода позднего Средневековья (Тартуский университет)

По словам Малве, силламяэское деревенское кладбище имеет большое научное значение, ведь в этом регионе раскопки кладбищ проводились редко.

- Исследователям текстиля эти находки обеспечат огромную работу, прочие находки, конечно, тоже. Более точная обработка данных останется на зимний период, - отметил Мартин Малве.

Для города - большие расходы

Мэр Силламяэ Тынис Калберг сказал, что хотя раскопки несколько помешали дорожным работам, строитель пока не просил у города дополнительных денег и времени.

- Срок выполнения работ у них - только в ноябре. И на других участках они ведь могли работать.

Зато город испытывает затруднения с оплатой работы археологов - общая сумма приближается к ста тысячам евро.

- К счастью, археологи отнеслись с пониманием, и мы договорились, что заплатим частями, - сказал Калберг.

Город просил у Департамента охраны памятников старины помощи для оплаты работы археологов, но закон не позволяет департаменту выдавать пособие в размере более полутора тысяч евро.

- Постараемся найти решение, как помочь городу покрыть эти расходы, - сказал ида-вирумааский советник департамента Калле Мерилай.