Заразившийся коронавирусом тартусец несколько дней расхаживал по Нарве

Пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что тартусец находился в Нарве пять дней. "К сожалению, он не сидел там в гостинице, как должен был, а расхаживал по городу, очень хорошо зная, что находился в близком контакте и получил распоряжение о самоизоляции", - отметила она.

По словам Кингсепп, Департамент здоровья сообщил ему о необходимости оставаться в самоизоляции в прошлую пятницу, когда в Тарту выявили нового заразившегося и началось определение круга близко контактировавших с ним людей. По сообщению Департамента здоровья, в течение всего времени пребывания в Нарве у него имелись признаки заболевания.

Департамент здоровья установил, что заразившийся мужчина в течение пяти дней бывал в гостинице "Inger", центре "Fama" и расположенном там ресторане быстрого питания "KFC", а также в центре "Свободная сцена", в зале которого в выходные проходили соревнования по э-спорту. "Предположительно, мужчина был одним из его участников", - отметила Кингсепп.

Продюсер центра "Свободная сцена" Герли Романович отметила, что в воскресенье, когда проходили финалы соревнования по э-спорту, в зале находилось около ста человек, в остальное время - меньше.

По ее словам, Департамент здоровья посоветовал двум работникам "Свободной сцены", находившимся в выходные в здании, понаблюдать за своим здоровьем, но самоизоляции пока не потребовал. До следующего мероприятия, запланированного в центре "Свободная сцена" только на конец августа, помещения здания, по словам Романович, собираются продезинфицировать.

Эйке Кингсепп отметила, что распоряжение о самоизоляции Департамент здоровья отдает находившимся в близком контакте людям, то есть тем, у кого был долговременный близкий контакт с заболевшим. Остальным находившимся в том же здании людям рекомендуют понаблюдать за своим здоровьем.

- По состоянию на настоящий момент круг близко контактировавших с ним в Нарве людей не очень велик, но их выявление еще продолжается. Наши люди занимаются сейчас этим, - сказала Кингсепп в среду утром.