ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ Eesti Energia отчиталась о готовности к подключению к европейскому континентальному диапазону

"Подключившись к европейскому диапазону частот, Эстония вместе с Латвией и Литвой сделает свою энергосистему более безопасной, готовой в любой момент обеспечить баланс производства и потребления электроэнергии. Важную роль в этом играют электростанции компании Enefit Power в Эстонии, ветровые электростанции Enefit Green в Эстонии и Литве, а также первое крупномасштабное хранилище в Эстонии, построенное в Аувере", - говорится в сообщении компании Eesti Energia, опубликованном за три дня до планируемой десинхронизации эстонской энергосистемы с российским частотным диапазоном.

По словам Кристьяна Куха, члена правления Eesti Energia, компания завершила большую часть подготовительных работ. В результате интенсивных усилий, предпринятых за последние несколько месяцев, хранилище Аувере также готово поддерживать систему электроснабжения.

- Все выделенные производственные активы Eesti Energia готовы внести свой вклад в плавный переход Эстонии и всего Балтийского региона на диапазон частот континентальной Европы, - подтвердил Кухи. - Я рад, что, несмотря на очень плотный график, наше крупномасштабное хранилище было готово, что поможет поддержать стабильность электросистемы после десинхронизации и сбалансировать колебания цен на электроэнергию, возникающие из-за неконтролируемой возобновляемой энергетики.

Eesti Energia является крупнейшим поставщиком услуг ручного и автоматического восстановления частоты в Эстонии, а генерирующие установки компании способны выполнять требования Европейской платформы управления частотами по обеспечению как резерва ручного восстановления частоты (mFRR), так и резерва автоматического восстановления частоты (aFRR).

Только в прошлом году компания добавила 455 МВт новых активов к виртуальной электростанции, доведя общую мощность до 2100 МВт. Мощность этих управляемых активов была увеличена на 290 МВт - до 700 МВт.

"Нарвские электростанции играют важную роль в случае десинхронизации электросети, поскольку производственные мощности Enefit Power составляют 85% управляемых производственных мощностей Эстонии", - говорится в сообщении Eesti Energia.