В Ахтме дали старт строительству променада

На этой неделе начались активные работы по строительству променада и пешеходных дорожек в Ахтмеской части Кохтла-Ярве - шесть километров новых дорог построит "Jõhvi KEK", сумма инвестиций составляет 864 тысячи евро (без НСО).
Это самые масштабные работы за последние 40 лет: будут реконструированы велопешеходная дорога от границы Йыхвиского микрорайона до улицы Алтсерва, полностью улица Алтсерва до Ахтмеского шоссе и построены дорожки в Малеваском парке - всего более шести километров.
Строители расширят пешеходную дорогу до трех метров, предстоит также перекладка труб, строительство съездов-заездов. Вдоль дорожек будут также установлены малые формы - скамейки, урны. На променаде установят новые фонари, полностью поменяют около тридцати столбов освещения в Малеваском парке, эта работа планируется тоже нынешним летом, но в рамках другой поставки - обслуживания уличного освещения.
Строительство дорожек по договору должно завершиться в течение 20 месяцев, но руководители города надеются, что улучшение условий для передвижения ахтмесцы почувствуют уже в этом году. На время строительства променада сейчас ограничено движение на Пуру теэ: временно автомобили двигаются по двум полосам, а примыкающая к променаду полоса ограничена - по ней будут двигаться пешеходы и велосипедисты.