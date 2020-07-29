В Ахтме дали старт строительству променада

Это самые масштабные работы за последние 40 лет: будут реконструированы велопешеходная дорога от границы Йыхвиского микрорайона до улицы Алтсерва, полностью улица Алтсерва до Ахтмеского шоссе и построены дорожки в Малеваском парке - всего более шести километров.

Строители расширят пешеходную дорогу до трех метров, предстоит также перекладка труб, строительство съездов-заездов. Вдоль дорожек будут также установлены малые формы - скамейки, урны. На променаде установят новые фонари, полностью поменяют около тридцати столбов освещения в Малеваском парке, эта работа планируется тоже нынешним летом, но в рамках другой поставки - обслуживания уличного освещения.