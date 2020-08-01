Владельцы ахтмеских недостроев платят штрафы, но сносить здания не спешат
Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов не один год пытается призвать к порядку владельцев недвижимостей на улицах Паргитагузе и Ару - требует привести в порядок объекты, обеспечив их безопасность, либо снести их и благоустроить территорию. Процесс начал двигаться после обращения к услугам судебных исполнителей.
Тимофей Корепов утверждает, что они не дают покоя нерадивым хозяевам. В Ахтмеской части города остается пять проблемных объектов.