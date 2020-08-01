Этот недострой на Ару, 4 в прошлом году поменял владельца, но ситуация не меняется - развалины скоро совсем скроют разросшиеся деревья и некошеная трава.

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов не один год пытается призвать к порядку владельцев недвижимостей на улицах Паргитагузе и Ару - требует привести в порядок объекты, обеспечив их безопасность, либо снести их и благоустроить территорию. Процесс начал двигаться после обращения к услугам судебных исполнителей.