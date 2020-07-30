Для воссоздания в кино криминального старого Таллинна хорошо подошел Нарвский замок

Съемки первого фильма из трилогии "Аптекарь Мельхиор" под руководством режиссера Элмо Нюганена ("1944", "Имена в граните") начались 13 июля и продолжатся до конца года. Место действия - средневековый Таллинн, но события конкретно на Тоомпеа будут сниматься в Нарвском замке.

Сценарий написали Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме по мотивам романа Индрека Харгла "Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте".

Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача - раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия…

По словам директора Нарвского музея Иво Пости, Нарвский замок становится все популярнее у кинематографистов.

- В Таллинне в Старом городе стало уже просто невозможно снимать: пускать во все приватные уголки уже просто не хотят, ведь там разнообразный бизнес и туристы, и вторая причина - там очень много сделано современного, из-за чего придется потом много обрабатывать на компьютерах. А здесь у нас, как мне сказали, все просто шикарно: приходишь и снимаешь, особенно в Северном дворе, - Пости рад такому сотрудничеству.

По плану киносъемки в Нарвском замке пройдут 3-4 и 7 августа. И если сегодня любопытные туристы могут краешком глаза и издалека увидеть возведение декораций, то в те дни в кадре не будет никого постороннего.

Съемки пройдут прежде всего в Северном дворе, а затем также в новой, отреставрированной галерее конвентского дома. С галереи на время убирают защитные стекла, ограждающие тросы и прочее современное. Как рассказал Пости, эти элементы изначально создавались съемными: "Мы уже при реконструкции музея думали сделать так, чтобы кинематографистам было здесь проще".

Разумеется, музей получает от кинематографистов арендную плату, покрывающую издержки в туристический сезон. На время съемок и нынешней подготовки к ним Северный двор закрыт для посетителей, а только недавно открывшиеся новая касса и сувенирная лавка временно возвращены на старое место в южной части замка.

Временно возвращены и более низкие цены на музейные билеты.

Руководитель мероприятий музея Михаил Переточкин также рассказал, что из-за пандемии коронавируса был заморожен еще один эстонский кинопроект со съемками в Нарвском замке, но есть надежда на возобновление этих планов. Кроме того, поступал один запрос от кинематографистов из Германии, и даже приезжали их представители, чтобы ознакомиться с нарвской локацией.