Для воссоздания в кино криминального старого Таллинна хорошо подошел Нарвский замок

В Северном дворе Нарвского замка сегодня нет туристов: здесь полным ходом идет возведение декораций для съемок первого художественного фильма из трилогии по мотивам серии средневековых криминальных романов "Аптекарь Мельхиор".
Съемки первого фильма из трилогии "Аптекарь Мельхиор" под руководством режиссера Элмо Нюганена ("1944", "Имена в граните") начались 13 июля и продолжатся до конца года. Место действия - средневековый Таллинн, но события конкретно на Тоомпеа будут сниматься в Нарвском замке.
Сценарий написали Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме по мотивам романа Индрека Харгла "Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте".
Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача - раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия…
По словам директора Нарвского музея Иво Пости, Нарвский замок становится все популярнее у кинематографистов.
- В Таллинне в Старом городе стало уже просто невозможно снимать: пускать во все приватные уголки уже просто не хотят, ведь там разнообразный бизнес и туристы, и вторая причина - там очень много сделано современного, из-за чего придется потом много обрабатывать на компьютерах. А здесь у нас, как мне сказали, все просто шикарно: приходишь и снимаешь, особенно в Северном дворе, - Пости рад такому сотрудничеству.
По плану киносъемки в Нарвском замке пройдут 3-4 и 7 августа. И если сегодня любопытные туристы могут краешком глаза и издалека увидеть возведение декораций, то в те дни в кадре не будет никого постороннего.
Съемки пройдут прежде всего в Северном дворе, а затем также в новой, отреставрированной галерее конвентского дома. С галереи на время убирают защитные стекла, ограждающие тросы и прочее современное. Как рассказал Пости, эти элементы изначально создавались съемными: "Мы уже при реконструкции музея думали сделать так, чтобы кинематографистам было здесь проще".
Разумеется, музей получает от кинематографистов арендную плату, покрывающую издержки в туристический сезон. На время съемок и нынешней подготовки к ним Северный двор закрыт для посетителей, а только недавно открывшиеся новая касса и сувенирная лавка временно возвращены на старое место в южной части замка.
Временно возвращены и более низкие цены на музейные билеты.
Руководитель мероприятий музея Михаил Переточкин также рассказал, что из-за пандемии коронавируса был заморожен еще один эстонский кинопроект со съемками в Нарвском замке, но есть надежда на возобновление этих планов. Кроме того, поступал один запрос от кинематографистов из Германии, и даже приезжали их представители, чтобы ознакомиться с нарвской локацией.
- За этот год интерес кинематографистов к замку был высокий, не говоря уж о том, что сюда часто приходят снимать местные любители, школьники, занимающиеся своими историческими видеопроектами, - подытожил Переточкин.