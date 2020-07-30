Яак Ааб: Неподходящие названия улиц в Нарве следует изменить

12 февраля 2019 года Нарвское горуправление подало в Совет по географическим названиям обращение, в котором выразило желание получить экспертное мнение относительно соответствия наименований улиц Анса Даумана и Альберта-Августа Тиймана пункту 3 части 6 статьи 13 Закона о географических названиях.

Совет по географическим названиям обсудил вопрос на заседании 15 марта 2019 года, после чего запросил подтверждение у Тартуского университета.

В подтверждении, полученном от Тартуского университета, указано, что Анс Дауман и Альберт-Август Тийман активно боролись против государства и народа Эстонии и поэтому наименования улиц несовместимы с историей и культурой Эстонии.

1 апреля 2019 года Совет по географическим названиям направил в Нарвское горуправление обращение, в котором обратил внимание на то, что наименования улиц Альберта-Августа Тиймана и Анса Даумана противоречат Закону о географических названиях и их следует изменить. По какой-то причине Нарвское горсобрание до сих пор не изменило названия улиц.

Совет по географическим названиям еще прошлой весной направил в Нарвское горуправление обращение, в котором обратил внимание на то, что наименования улиц Альберта-Августа Тиймана и Анса Даумана противоречат Закону о географических названиях и их следует изменить.

Исходя из необходимости представить точку зрения правительства республики относительно инициированного членами Рийгикогу проекта закона о внесении изменений в Закон о географических названиях, правительство обсудило тему мемориальных топонимов на заседании 23 июля этого года. Правительство решило поддержать инициативу членов Рийгикогу по внесению в Закон о географических названиях дополнения, согласно которому личное имя не может использоваться как мемориальный топоним, если лицо противодействовало созданию Эстонской Республики, сохранению конституционного строя или восстановлению независимости Эстонии.

Вместе с тем отметили, что наименования улиц Анса Даумана и Альберта-Августа Тиймана противоречат Закону о географических названиях и их следует изменить в соответствии с Законом о географических названиях. Вышеупомянутое положение закона требует изменения официального топонима, если топоним противоречит требованиям Закона о географических названиях.

При присвоении наименования в числе прочего должна исключаться несовместимость наименования с историей и культурой Эстонии.

Исходя из вышесказанного, прошу при первой возможности включить в повестку дня вопрос наименований улиц Анса Даумана и Альберта-Августа Тиймана и, исходя из Закона о географических названиях, организовать изменение наименований улиц на подходящие с точки зрения истории и культуры Эстонии наименования.

(Из меморандума министра государственного управления председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович и мэру Алексею Евграфову)