Яак Ааб: Неподходящие названия улиц в Нарве следует изменить

Внимание Министерства финансов и Совета по географическим названиям неоднократно обращалось на то обстоятельство, что наименования улиц Анса Даумана и Альберта-Августа Тиймана в городе Нарве несовместимы с историей и культурой Эстонии и их следует изменить.
12 февраля 2019 года Нарвское горуправление подало в Совет по географическим названиям обращение, в котором выразило желание получить экспертное мнение относительно соответствия наименований улиц Анса Даумана и Альберта-Августа Тиймана пункту 3 части 6 статьи 13 Закона о географических названиях.
Совет по географическим названиям обсудил вопрос на заседании 15 марта 2019 года, после чего запросил подтверждение у Тартуского университета.
В подтверждении, полученном от Тартуского университета, указано, что Анс Дауман и Альберт-Август Тийман активно боролись против государства и народа Эстонии и поэтому наименования улиц несовместимы с историей и культурой Эстонии.
1 апреля 2019 года Совет по географическим названиям направил в Нарвское горуправление обращение, в котором обратил внимание на то, что наименования улиц Альберта-Августа Тиймана и Анса Даумана противоречат Закону о географических названиях и их следует изменить. По какой-то причине Нарвское горсобрание до сих пор не изменило названия улиц.
Совет по географическим названиям еще прошлой весной направил в Нарвское горуправление обращение, в котором обратил внимание на то, что наименования улиц Альберта-Августа Тиймана и Анса Даумана противоречат Закону о географических названиях и их следует изменить.
Исходя из необходимости представить точку зрения правительства республики относительно инициированного членами Рийгикогу проекта закона о внесении изменений в Закон о географических названиях, правительство обсудило тему мемориальных топонимов на заседании 23 июля этого года. Правительство решило поддержать инициативу членов Рийгикогу по внесению в Закон о географических названиях дополнения, согласно которому личное имя не может использоваться как мемориальный топоним, если лицо противодействовало созданию Эстонской Республики, сохранению конституционного строя или восстановлению независимости Эстонии.
Вместе с тем отметили, что наименования улиц Анса Даумана и Альберта-Августа Тиймана противоречат Закону о географических названиях и их следует изменить в соответствии с Законом о географических названиях. Вышеупомянутое положение закона требует изменения официального топонима, если топоним противоречит требованиям Закона о географических названиях.
При присвоении наименования в числе прочего должна исключаться несовместимость наименования с историей и культурой Эстонии.
Исходя из вышесказанного, прошу при первой возможности включить в повестку дня вопрос наименований улиц Анса Даумана и Альберта-Августа Тиймана и, исходя из Закона о географических названиях, организовать изменение наименований улиц на подходящие с точки зрения истории и культуры Эстонии наименования.
(Из меморандума министра государственного управления председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович и мэру Алексею Евграфову)
Что Дауман и Тийман делали в Нарве?
Анс Дауман (Ancis Daumanis)
- Во время Февральской революции 1917 года Дауман был выбран городским головой города Нарвы, затем - председателем Нарвского городского совета, был председателем Нарвского совета рабочих и солдатских депутатов с января по март 1918 года, с октября 1917 года - председателем Нарвского военно-революционного комитета. После начала немецкой оккупации в Эстонии (февраль 1918 года) был командиром партизанского отряда в граничащем с Нарвой Ямбургском уезде.
- Дауман сформировал из нарвских рабочих 4-й нарвский рабочий полк, а также был командиром кавалерийского полка (с 5 марта по 29 мая 1918 года). Рабочий полк образовал костяк 6-й дивизии Красной Армии, в составе которой вместе с силами Советской России участвовал в борьбе против независимости Эстонии в эстонской Освободительной войне.
- Военный комиссар Гатчинской дивизии, позднее - 6-й стрелковой дивизии с мая по 22 декабря 1918 года. Далее действовал в Латвии.
Альберт-Август Тийман
- В 1917 году после Февральской революции А. Тийман стал ведущим деятелем среди нарвских коммунистов и в исполнительном комитете советов.
- Во время Эстляндской трудовой коммуны работал председателем Нарвского исполнительного комитета.
- Как представитель исполнительной власти был непосредственным участником направленных против гражданских лиц репрессий 1918 года. В Национальном архиве хранится извещение, согласно которому "любые обыски в районе Нарвского уезда могут осуществляться на основании ордера Исполнительного комитета города Нарвы, или Комиссии по борьбе с контрреволюцией". Кто конкретно подвергся репрессиям, можно узнать из магистерской работы Таави Минника: Таави Минник, магистерская степень, 2010 г., руководитель Магнус Илмъярв, "Terror ja repressioonid Eesti Vabadussõjas" ("Террор и репрессии в эстонской Освободительной войне"), Таллиннский университет, Институт истории, стр. 106-129.
- Созданная 5 декабря 1918 года Нарвская комиссия по борьбе с контрреволюцией в сотрудничестве с Нарвским исполнительным комитетом начала проводить аресты и брать заложников среди близких "белогвардейцев". До 14 января 1919 года в Нарве лишили свободы 208 человек. Согласно переписке между Комиссией по борьбе с контрреволюцией и Нарвским исполнительным комитетом, до 14 января 1919 года в Нарве казнили 34 человека, 19-ти из них вменяли в вину уголовные преступления, а не их политические убеждения или враждебность к новому режиму (Таави Минник, "Kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjonid enamlaste terroripoliitika täideviijatena Eestis aastail 1918-1919" ("Комиссии по борьбе с контрреволюцией как исполнители политики террора большевиков в Эстонии в 1918-1919 годах").
- Более детальное описание жестокого обращения с пленными и их казни содержится в материалах комиссии по расследованию обстоятельств расстрела двух нарвских православных церковнослужителей - Дмитрия Чистосердова и Александра Волкова.