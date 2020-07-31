День города и приезд в Нарву петербургской рок-группы "Сплин" откладываются на 2021 год

Дни города Нарва и традиционно связанный с ними международный фестиваль современного искусства "Мост дружбы" были перенесены c начала июня на август или даже сентябрь 2020 года, но и насчет новых дат уверенности не было изначально. "В сегодняшней ситуации неопределенности городская управа придерживается осторожной политики, так как сложно прогнозировать, когда будет возможность снова проводить массовые мероприятия", - комментировала еще весной член Нарвской горуправы Виктория Лутус, заведующая отделом культуры.

Теперь, 31 июля, отдел культуры официально признал, что в этом году хорошего многолюдного праздника не получится и звезды из России для нас пока недосягаемы. Решено и объявлено, что Дни Нарвы и международный фестиваль современного искусства "Мост дружбы" пройдут с 3 по 6 июня 2021 года.

- Исполнители, которые должны были выйти на сцену в этом году, подтвердили свое участие в 2021 году. Хедлайнером на Днях города в июне следующего года впервые в Нарве станет Александр Васильев и легендарная группа "Сплин", - сообщил завотделом культуры Дмитрий Вергун.

Он добавил, что, несмотря на перенос Дней города и "Моста дружбы", остаются планы на проведение мероприятий осенней столицы 2020 года.

- Мероприятия в рамках программы "Нарва - осенняя столица Эстонии" состоятся в запланированные сроки - с 22 сентября по 21 декабря 2020 года. Жителей и гостей нашего города будет ждать большая культурная программа, - сказал Вергун, уточнив, что подробная программа осенней столицы будет представлена общественности в конце августа.