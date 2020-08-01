Нарвская ратуша ищет строителей в Эстонии и за границей

Дальнейшему ходу дела весной помешала захватившая Эстонию пандемия коронавируса. "Для составления ценового предложения требуется непосредственное ознакомление с объектом, но с учетом закрытия границ на период действия особого положения потенциальным участникам тендера будет невозможно организовать прибытие в Эстонию", - рассказывал Сайя.

На сегодняшний момент, кажется, нет непреодолимых препятствий для ознакомления с Нарвской ратушей.

- Пока не возникало проблем с этим ни у кого из потенциальных участников (тендера). Эстония открыта, аэропорт работает, суда ходят, - сказал Юрий Сайя, напоминая, что в апреле не было ни авиа-, ни морского сообщения, а на границах стояли заслоны.

Сайя также рассказал, что уже проявили себя довольно много заинтересованных организаций, которые начали знакомиться с документацией, задавать вопросы и получать от департамента ответы. Физически ратушу никто из строителей пока не посетил для изучения этой будущей стройплощадки.

Деньги выделены до 2023 года Работа по проекту реконструкции здания и площади Нарвской ратуши была начата проектировочными работами в 2016 году. Общая цель - возрождение Старого города как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства Нарвы.

14.06.2018 г. Нарвским горсобранием были утверждены размеры мостового финансирования и самофинансирования: общий бюджет проекта составляет до 7193118 евро, в т.ч. внешняя поддержка составляет 4938117 евро и доля самофинансирования города - до 2255001 евро.

25.06.2019 г. основное ходатайство на реализацию проекта было одобрено Государственным центром вспомогательных услуг (RTK). Проект поддерживается RTK из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках Программы устойчивого развития городов Ида-Вирумаа. Поддержка программы составляет до 85% приемлемых расходов, таковые относятся к реконструкции части здания с публичной функцией, а также Ратушной площади. Расходы на административные функции составляют 19% от общего бюджета проекта и полностью покрываются за счет города.

31.08.2023 г. - к этому сроку, согласно условиям программы поддержки, должны быть произведены все действия, связанные с реализацией проекта.

Строилась ратуша тоже долго

Старший инспектор по памятникам старины Нарвской городской управы Мадис Туудер исследовал, что изначальный проект Нарвской ратуши был создан в 1665 году под руководством любекского мастера-строителя Георга Тейффеля. Строительные работы были начаты в 1668 году, к 1671 году была выстроена основа здания, окончательно же оно было готово в 1680-е годы, когда установили привезенный из Стокгольма скульптурный портал.

После Второй мировой войны здание ратуши стало одним из немногих восстановленных. До 1999 года там располагался Дом детского творчества, предшественником которого был Дворец пионеров имени Виктора Кингисеппа.

До 2019 года в ратуше создавался и экспонировался картонный макет довоенной Нарвы авторства Федора Шанцына. Там же одно время располагалась репетиционная база прославленной нарвской музыкальной группы "Авеню".

Будет новый общественный центр Нарвы

Кроме ратуши и Ратушной площади Нарвский департамент развития и экономики параллельно готовит проект строительства новой Стокгольмской площади. Это место сейчас представляет собой пустырь с противоположной стороны ратуши, но в будущем именно Стокгольмская площадь сможет стать настоящим общественным центром Нарвы.

Ожидается, что и ратуша с Ратушной площадью, и новая Стокгольмская площадь - по бумагам два разных проекта - будут сданы строителями максимально одновременно, чтобы город получил сразу цельный комплекс новшеств.