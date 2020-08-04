Анвар Самост: Невероятно, внутри партии есть идеологическая оппозиция

В Эстонии в каждой партии есть множество объединений. Обычно есть женское объединение, объединение пенсионеров, молодежное объединение, объединение, связанное с каким-то видом спорта, у некоторых есть объединение предпринимателей, объединение самоуправленческих деятелей. Однако примечательно, что ни в одной крупной партии нет идеологического объединения или объединений, которые конкурировали бы между собой или с генеральной линией партии.

В Партии реформ нет объединения либералов, у социал-демократов - фракции истинных социалистов, в Центристской партии - совета консерваторов. Если это звучит смешно, то задумайтесь почему.

Так что появление в партии "Isamaa" объединения "Parempoolsed" на самом деле довольно важное событие не только для одной партии, но и на фоне всей текущей эстонской политики.

На это можно возразить: мы неоднократно видели в партиях разные лагери и внутренние конфликты, ожесточенную борьбу на внутрипартийных выборах. Да, но в течение последних 15 лет эти лагери и расколы возникали скорее вследствие межличностной конкуренции за власть или прихода нового поколения, что в конечном счете примерно одно и то же.

Значимые смены руководителей как в Центристской партии, так и в Партии реформ оставили основные позиции партий без существенных изменений. Или кто-то хочет возразить, что категорическая нетерпимость к коррупции - это идеологический вопрос?

Если присмотреться к "Isamaa", то окажется, что эта партия полна парадоксов.

То есть когда инициаторы создания "Parempoolsed" не могут с уверенностью сказать, выдвинут ли они на следующих внутрипартийных выборах собственного кандидата в председатели и кто вообще мог бы им быть, но составляют манифест, противопоставляющий себя генеральной линии партии, - это большое исключение.

Идеологические изменения внутри партий, как правило, происходят в виде медленного сдвига сверху вниз, в ходе которого противодействовавшие изменениям члены смиряются с новыми позициями, покидают партию или уходят из активной политики.

Есть и такие примеры, когда руководитель партии хотел бы изменить курс партии, но, оставшись в одиночестве, вынужден уйти. У нас, по сути, нет ни одного примера, когда группа членов партии бросает вызов элите и активу партии по идеологической линии, хотя в других парламентских демократиях это вполне обычное дело.

Если теперь присмотреться к "Isamaa", то окажется, что эта партия полна парадоксов.

С одной стороны, рейтинг "Isamaa" в межвыборных исследованиях общественного мнения колеблется на уровне избирательного порога, иногда опускаясь ниже него. На выборах в Рийгикогу в 2019 году "Isamaa" набрала 11,4 процента голосов и получила 12 мест, на выборах 2015 года - 13,7 процента и 14 мест, на выборах 2011 года - 20,5 процента и 23 места. За два избирательных цикла рейтинг партии снизился почти в два раза.

С другой стороны, партия с таким рейтингом участвовала в трех правительствах подряд и добилась значительных успехов в реализации своих программных целей и предвыборных обещаний. Также в нынешнем правительстве она представлена тем же числом министров, что и гораздо более крупная Центристская партия.

И тем не менее успех никоим образом не удается конвертировать в рейтинг. Должно быть, председатель "Isamaa" Хелир-Валдор Сеэдер каждый день размышляет о том, как это сделать.

На самом деле единственная реальная возможность расширить электорат - это предложить возможность отождествить себя с партией избирателям, которые не хотят идти за узким лозунгом христианских семейных ценностей, но в остальном считают себя националистами и сторонниками свободного общества. Если "Parempoolsed" несильно уступят нынешнему активу партии в усердии и самоотдаче, то вполне может статься, что через полгода рейтинг "Isamaa" будет в два раза выше, чем сейчас.

Однако если трезво взглянуть на то, что современная эстонская политика способна предложить требовательному человеку в плане самореализации, то никому не стоит питать чрезмерного оптимизма.