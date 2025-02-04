Главный организатор Тартуского марафона Индрек Келк: приятно чувствовать, насколько нас ждут в Ида-Вирумаа

- Если заглянуть в более удаленные метеопрогнозы, то на трассах Тартуского марафона в ближайшие недели снега не ожидается. Не означает ли это, что Тартуский марафон нынче пробегут в Ида-Вирумаа?

- Алутагузе является сейчас единственным подходящим для проведения марафона местом в Эстонии, и мы работаем над этим вариантом. Объединим усилия с организаторами Алутагузеского марафона, чтобы в предстоящие выходные удалось провести Алутагузеский марафон. Если погодные условия останутся такими, как сейчас, а прогнозы говорят, что так оно и будет, то да, хотелось бы и в середине февраля прийти с Тартуским марафоном в Алутагузе.