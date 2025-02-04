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Главный организатор Тартуского марафона Индрек Келк: приятно чувствовать, насколько нас ждут в Ида-Вирумаа

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Индрек Келк.
Индрек Келк. Фото: Margus Ansu

Главный организатор насчитывающего 65-летнюю историю крупнейшего мероприятия народного спорта в Эстонии Тартуского лыжного марафона Индрек Келк говорит, что сейчас все склоняется к тому, что нынешней зимой это крупное мероприятие впервые пройдет в Ида-Вирумаа.

- Если заглянуть в более удаленные метеопрогнозы, то на трассах Тартуского марафона в ближайшие недели снега не ожидается. Не означает ли это, что Тартуский марафон нынче пробегут в Ида-Вирумаа?

- Алутагузе является сейчас единственным подходящим для проведения марафона местом в Эстонии, и мы работаем над этим вариантом. Объединим усилия с организаторами Алутагузеского марафона, чтобы в предстоящие выходные удалось провести Алутагузеский марафон. Если погодные условия останутся такими, как сейчас, а прогнозы говорят, что так оно и будет, то да, хотелось бы и в середине февраля прийти с Тартуским марафоном в Алутагузе.

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