Главный организатор насчитывающего 65-летнюю историю крупнейшего мероприятия народного спорта в Эстонии Тартуского лыжного марафона Индрек Келк говорит, что сейчас все склоняется к тому, что нынешней зимой это крупное мероприятие впервые пройдет в Ида-Вирумаа.
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Главный организатор Тартуского марафона Индрек Келк: приятно чувствовать, насколько нас ждут в Ида-Вирумаа
- Если заглянуть в более удаленные метеопрогнозы, то на трассах Тартуского марафона в ближайшие недели снега не ожидается. Не означает ли это, что Тартуский марафон нынче пробегут в Ида-Вирумаа?