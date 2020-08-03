Новый конкурс на реконструкцию центра Ахтме объявлен

Заявки от участников ждут до 27 августа.

Предыдущий конкурс в июле признали несостоявшимся, так как три фирмы, изъявившие желание осуществить необходимые работы, предъявили, по мнению чиновников, завышенные финансовые требования.

- В новой поставке есть изменения технического задания - увеличена зона реновационных работ, - комментирует вице-мэр Виталий Бородин. - Вместе с реконструкцией площади будет полностью реконструирована улица Тооме - это примерно 300 метров проезжей дороги. По сути, будет построена новая дорога, изменится схема движения по ней. Средства на дополнительные работы будут выделены из городского бюджета.

По словам Бородина, дополнительные задачи никак не повлияют на сроки исполнения проекта. "В любом случае летом следующего года мы должны завершить весь проект по реконструкции центра Ахтме", - подчеркнул он.