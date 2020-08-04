ОДИН ВОПРОС ⟩ Последует ли Нарва рекомендации министра переименовать улицы с неподходящими названиями?

- На собрании во время открытия памятника на могиле семьи Ган (1 августа) мы приняли обращение к городским властям - переименовать одну из улиц в улицу Адольфа Гана. Это обращение я уже отдал в городское собрание, его председатель определит, какие комиссии будут это рассматривать - и там уже будет рождаться мнение, какую именно улицу переименовать.

Вообще, ни памятники сносить, ни улицы переименовывать я не стал бы, но мы живем в эстонском государстве, мы его граждане, мы выбирали его правительство, и раз они рекомендуют переименовать, то, наверное, нужно это сделать. Уже прозвучало, что у нас в Нарве есть еще несколько улиц, наименования которых якобы не соответствуют идеологии эстонского государства, - улицы Бастракова, Графова, 26 Июля, поэтому, может, и эти улицы нужно включить в список. Как поступят депутаты, какие решения будут приняты комиссиями и фракциями - я не знаю, это непредсказуемо.