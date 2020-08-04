Вт, 4.08.2020
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Пурусцы получат новую велосипедно-пешеходную дорогу

Вдоль этой улицы планируется построить велосипедно-пешеходную дорожку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление получило поддержку в размере 100 тысяч евро из программы реализации уездных стратегий развития (MATA) на строительство новой велопешеходной дорожки в Ахтмеской части города.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам вице-мэра Виталия Бородина, длина отрезка дороги сравнительно небольшая - около трехсот метров, от больницы до старого аэропорта, включая поворот, но уже долгое время этот дорожный участок доставляет большую головную боль: пешеходы и велосипедисты часто двигаются по проезжей части, что может создавать опасные ситуации всем участникам движения. 

- Поэтому мы давно искали возможности решения этой проблемы, и, к счастью, наше ходатайство в МАТА было удовлетворено в программе поддержек текущего года, - комментирует собеседник. - Здесь движется немало уездного транспорта, поэтому нас включили в программу поддержки.

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