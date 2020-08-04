Пурусцы получат новую велосипедно-пешеходную дорогу

По словам вице-мэра Виталия Бородина, длина отрезка дороги сравнительно небольшая - около трехсот метров, от больницы до старого аэропорта, включая поворот, но уже долгое время этот дорожный участок доставляет большую головную боль: пешеходы и велосипедисты часто двигаются по проезжей части, что может создавать опасные ситуации всем участникам движения.