Суд не восстановил Тамару Луйгас в должности руководителя Йыхвиской спортшколы

Тартуский административный суд не принял в производство жалобу бывшей исполняющей обязанности директора Йыхвиской спортшколы Тамары Луйгас, в которой она оспаривала результаты нового конкурса на замещение должности директора и расторжение с ней трудового договора, а также добивалась через суд своего восстановления в должности до того, как в силу вступит судебное решение.