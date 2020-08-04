Вт, 4.08.2020
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Суд не восстановил Тамару Луйгас в должности руководителя Йыхвиской спортшколы

Taмара Луйгас.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Тартуский административный суд не принял в производство жалобу бывшей исполняющей обязанности директора Йыхвиской спортшколы Тамары Луйгас, в которой она оспаривала результаты нового конкурса на замещение должности директора и расторжение с ней трудового договора, а также добивалась через суд своего восстановления в должности до того, как в силу вступит судебное решение.

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В то же время суд указал в своем постановлении на недочеты в жалобе Луйгас и дал ей 15 дней на уточнение требований. Это значит, что она имеет возможность продолжить судиться.

Йыхвиское волостное управление назначило 15 июля на основании состоявшегося конкурса новым директором спортшколы Айвара Сурва и с 16 июля расторгло трудовые отношения с Тамарой Луйгас, исполнявшей обязанности директора с конца февраля нынешнего года.

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