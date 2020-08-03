"Транс" продолжает движение вверх

Опустившийся в начале сезона в эстонской лиге мастеров на непривычное последнее место "Нарва-Транс" в субботу продолжил успешное восхождение наверх, когда обыграл на домашнем поле со счетом 1:0 в равносильном и напряженном матче ближайшего конкурента, ФК "Курессааре", и обошел его в таблице.