На эстонско-российской границе по-прежнему мало движения

В условиях, мягко говоря, затишья на границе сильно страдает нарвское муниципальное АО "Transservis-N", которое по договору с МВД регулирует очередность движения автотранспорта к Нарвскому погранпункту и получает плату с каждой машины.

Член правления "Transservis-N" Владимир Мижуй в комментарии "Северному побережью" не исключил, что в какой-то момент может понадобится попросить поддержки у акционера - города Нарва.

- Возможно, придется обратиться за помощью, но это при самом тяжелом положении, - пока неопределенно сказал он.

Владимир Мижуй отметил, что "хорошие хозяева делают маленькую заначку". Он имеет в виду, что прибыль предприятия за прошлые годы не распределялась, то есть акционер - город Нарва - не забирал заработанные деньги. Согласно годовому отчету АО "Transservis-N", в 2018 и 2019 годах нераспределенная прибыль за предыдущие периоды составляла 903282 и 922331 евро соответственно.

Плюс, как отметил Мижуй, эстонское государство весной-летом помогло с выплатой зарплат.

- Какое-то количество людей были отправлены в отпуска, а еще семь уволены. Пока держимся, а что будет дальше - трудно сказать. Знать бы эту дату, когда граница откроется полностью, - мечтает Мижуй.

В дежурной смене на площадке ожидания "Transservis-N" теперь работают не двое человек, а по одному. Работникам понижена зарплата до минимальной. "Предприняли все меры по сокращению расходов, какие только возможны".

За кризисный период, как рассказывает Мижуй, сделали на площадке некоторые ремонты, установили новые туалеты, сделали новый пункт на выезде, чем занимались работники предприятия.

Сколько еще сможет продержаться предприятие в таком режиме - об этом Мижуй говорить не стал, назвав коммерческой тайной. Сокращать больше работников до сентября не позволяют, как отметил он, условия полученной государственной поддержки.

- Мы все обязательства соблюдаем, надеемся и дальше работать, - подчеркнул Мижуй.

Число пересечений упало очень сильно

Руководитель Нарвского пограничного пункта, подполковник полиции Юллар Кустала сообщил "Северному побережью", что правила пересечения границы в последнее время не изменялись, они установлены распоряжением правительства от 16 мая этого года.

В общих чертах, в Эстонию могут въезжать граждане и жители Эстонии, а также члены их семей. Граждан и жителей Эстонии пускают в страну вне зависимости от того, есть у них признаки болезни или нет. Обязанность самоизоляции распространяется на всех людей, имеющих признаки болезни. Обязанность самоизоляции для людей без признаков болезни зависит от того, из какой страны они начали свой путь и через какие страны проехали.

На выезде из Эстонии Департамент полиции и погранохраны контроль не осуществляет и выезду не препятствует. Но каждый выезжающий из Эстонии человек должен быть уверен, что как страна назначения, так и транзитные страны разрешают въезд, а также надо учесть ограничения, которые накладываются на человека по возвращении в Эстонию.

Кустала привел для сравнения числовые показатели за один и тот же месяц в прошлом и нынешнем годах: "В июле 2019 года границу в Нарве пересекли 397648 человек, 49352 легковых автомобиля, 6393 грузовых автомобиля и 2775 автобусов. В этом июле число пересекших границу лиц и легковых автомобилей снизилось более чем на 95 процентов - границу пересекли 14222 человека, 1220 легковых автомобилей, 5272 грузoвых автомобиля".