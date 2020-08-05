В качестве подозреваемой в убийстве в Кохтла-Ярве задержана 27-летняя женщина

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, женщина уже была известна полиции и теперь продолжается работа с целью установить все обстоятельства, которые привели к столь трагическим последствиям.

В понедельник в 23.29 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пярна в Ярвеской части города Кохтла-Ярве лежит молодой мужчина с колотыми ранами и не подает признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть.