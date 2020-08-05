Чт, 6.08.2020
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В качестве подозреваемой в убийстве в Кохтла-Ярве задержана 27-летняя женщина

Улица Пярна в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По подозрению в убийстве 29-летнего мужчины, убитого ударами ножом в понедельник поздним вечером на улице Пярна в Кохтла-Ярве, задержана 27-летняя женщина.

Полиция задержала женщину во вторник вечером.

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, женщина уже была известна полиции и теперь продолжается работа с целью установить все обстоятельства, которые привели к столь трагическим последствиям.

Вируская окружная прокуратура ходатайствует об аресте женщины.

В понедельник в 23.29 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пярна в Ярвеской части города Кохтла-Ярве лежит молодой мужчина с колотыми ранами и не подает признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть.

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