Олев Михкельсон: "Слово свободно"

Статья 45 Конституции дает каждому право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и прочую информацию в устном, печатном, изобразительном либо ином виде. Это право, гарантируемое Конституцией, можно ограничить только законом! Значит ли это, что все, что не запрещено, то разрешено?

Нужно ли по-прежнему придерживаться позиции "слово свободно" в ситуации, когда между медиаизданиями существует острая конкуренция, они борются за выживание и поэтому время от времени не чураются публиковать и т.н. альтернативные факты? Являются ли свобода прессы и свобода слова синонимами?

Согласно пункту 1.2. кодекса журналистской этики Эстонии, пресса обеспечивает право общественности на получение правдивой, честной и всесторонней информации о событиях, происходящих в обществе. Можем ли мы утверждать, что все, что публикуется в прессе, обеспечивает наше право на получение правдивой, честной и всесторонней информации о происходящем в обществе?

Конкуренция между газетами и журналами и борьба за выживание - лишь одна из причин, заставляющих усомниться в том, что опубликованное в них слово всегда свободно и не благосклонно к заинтересованной группе. В случае газет, принадлежащих местным самоуправлениям, восхваление властей предержащих и критика оппозиции могут быть единственной целью газеты!

В случае уездных газет конкуренция на рынке прессы, пожалуй, имеет не столь определяющее значение, и в некоторых случаях можно говорить о том, что конкуренция в области сообщения уездных новостей в конкретном уезде отсутствует. Вместе с тем и уездной газете приходится бороться за читателей, а для сохранения числа читателей газета должна быть продаваемой. Поэтому время от времени руководствуются принципом "скандал продается".

Что перевешивает: утверждение "народ хочет знать" или право человека, согласно которому никто не может рассматриваться в качестве виновного в совершении преступления до вступления в силу обвинительного приговора суда в его отношении?

Один местный журналист как-то пожаловался, что читателей больше не интересует составленная на основе сводки полиции новость "Мужчина избил женщину". Но если происходит наоборот и в роли обидчика выступает женщина, то эту новость читают, и тогда к ней можно добавить, что "в числе прочего в этот день насилию подверглись еще пять женщин", на что в ином случае, возможно, не обратили бы внимания из-за многочисленности происшествий.

Приходилось слышать жалобы и на то, что уездная газета не сочла продаваемой и отказалась публиковать предложенную уездной школой новость о том, что данная школа успешно выступила на межшкольном мероприятии, мотивировав это тем, что эта новость не представляет интереса для широкого круга читателей. Однако когда у этой же школы возникает "проблема", читатели живо ею интересуются.