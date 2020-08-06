Летний вечер с красивой музыкой

По словам директора Кохтла-Ярвеского центра культуры Светланы Коротковой, предстоящий концерт - это традиционный летний подарок горожанам.

- Мы приглашаем насладиться вместе прекрасным летним вечером, - сказала она. - Послушать отличную музыку можно за чашечкой чая или кофе - на площадке будут установлены столики и откроется летнее кафе. Тем более что прогноз погоды - благоприятный. Настроение будет создавать одна из лучших команд, играющая кавер-версии старых добрых хитов на английском и русском языках "Dochka Bossa". Объединившись около двух лет назад в Йыхвиском центре культуры и интересов, Александр Арцимовичус, Руслан Беляев Михаил Кастрицкий, Даниил Масляков и Ирина Оя не только наработали разнообразный репертуар, но и достигли успеха - очень востребованы, их часто приглашают на разные мероприятия, а в конце прошлого года они выиграли республиканский конкурс "Народ поет", проходивший в эфире ETV+.

"Dochka Bossa" исполняет свои кавер-версии популярных песен "Сплина", "Limp Bizkit", Madonna, "Города 312" и др. Лидер коллектива Александр Арцимовичус пообещал, что в программу "Летней музыки" постараются включить песни разных лет, которые придутся по вкусу как молодым, так и слушателям с жизненным опытом.

Компанию известным музыкантам составит молодой коллектив "Be Hateful", тоже из Йыхвиского центра культуры и интересов. Руководитель группы - тот же Александр Арцимовичус - сказал, что в составе юные музыканты 16-19 лет и репертуар разнообразный: лирические песни, молодежный рок и даже произведения собственного сочинения.