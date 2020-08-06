В Пюхайыэ моторы будут рокотать два дня

В субботу, 8 августа, состоятся гонки в классах "MX" в любительской серии "TOP 200" и гонки третьего этапа Кубка Эстонии в классах "MX". Само название "TOP 200" указывает на то, что в этой серии стартующих очень много. А вечером можно будет увидеть борьбу внедорожников, квадроциклов и мотовездеходов "Side-by-side" в пюхайыэской гонке по бездорожью. В воскресенье, 9 августа, в программе третий этап чемпионата Эстонии по мотокроссу "Castrol" и соревнования на Кубок Эстонии для квадроциклов и мотоциклов с коляской. Также в воскресенье пройдут чемпионаты Ида-Вирумаа в классах "MX1" и "MX2".

- Подготовка идет полным ходом. Природа щедро полила трассу и немного облегчила нашу работу, но выходные обещают быть солнечными, и системы полива нужно подготовить, - сказал организатор соревнований Мартин Тоовис из НКО "Pühajõe Motoklubi".

Взрослые посетители смогут приобрести билет в виде браслета за пять евро на месте, билет действует оба дня. Для детей младше 18 лет вход бесплатный.