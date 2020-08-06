Йыхвиская основная школа обустраивается во временном пристанище

В кабинет на втором этаже, откуда Вяйно Вийлуп, Мати Йостов и другие сланцевые короли десятилетиями правили главной промотраслью здешнего региона, уже внесены школьные столы и стулья. Сюда на два года вселится один из классов Йыхвиской основной школы. Здесь же через коридор разместится учительская, где останется также кухонный уголок офисных работников. Стенд с расписанием уроков на прошлый учебный год уже висит в учительской.