Чт, 6.08.2020
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Йыхвиская основная школа обустраивается во временном пристанище

У завхоза Йыхвиской основной школы Маргит Колло в здании на улице Яама временно расставлено множество компьютеров и мониторов на полу зала на третьем этаже. Этот зал на какое-то время станет актовым залом основной школы.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На этой неделе Йыхвиская основная школа начала переезд из своего старого здания в здание на улице Яама, где десятки лет работали большие и не очень начальники сланцевого бассейна.

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В кабинет на втором этаже, откуда Вяйно Вийлуп, Мати Йостов и другие сланцевые короли десятилетиями правили главной промотраслью здешнего региона, уже внесены школьные столы и стулья. Сюда на два года вселится один из классов Йыхвиской основной школы. Здесь же через коридор разместится учительская, где останется также кухонный уголок офисных работников. Стенд с расписанием уроков на прошлый учебный год уже висит в учительской.

К 1 сентября будет готово 

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