Центр вспомогательных средств открыл свое представительство в Нарве

"За 30 лет работы в сфере вспомогательных средств наши техники и терапевты встретили множество людей, которые ждут качественных поставок и услуг в области вспомогательных средств в своем регионе и особенно это касается Ида-Вирумаа", – сказала руководитель отдела клиентского опыта Invaru Кадри Тийдо, слова которой передала пресс-служба организации.