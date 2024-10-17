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Центр вспомогательных средств открыл свое представительство в Нарве

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Нарвское представительство Invaru располагается по адресу Раквере, 71.
Нарвское представительство Invaru располагается по адресу Раквере, 71. Фото: Raigo Pajula

В Нарве 17 октября открылось представительство Центра вспомогательных средств Invaru.

"За 30 лет работы в сфере вспомогательных средств наши техники и терапевты встретили множество людей, которые ждут качественных поставок и услуг в области вспомогательных средств в своем регионе и особенно это касается Ида-Вирумаа", – сказала руководитель отдела клиентского опыта Invaru Кадри Тийдо, слова которой передала пресс-служба организации.

Нарвское представительство Invaru располагается по адресу Раквере, 71.

Центр вспомогательных средств Invaru является крупнейшим экспертом Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении.

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