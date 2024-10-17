В Нарве 17 октября открылось представительство Центра вспомогательных средств Invaru.
Центр вспомогательных средств открыл свое представительство в Нарве
"За 30 лет работы в сфере вспомогательных средств наши техники и терапевты встретили множество людей, которые ждут качественных поставок и услуг в области вспомогательных средств в своем регионе и особенно это касается Ида-Вирумаа", – сказала руководитель отдела клиентского опыта Invaru Кадри Тийдо, слова которой передала пресс-служба организации.
Нарвское представительство Invaru располагается по адресу Раквере, 71.
Центр вспомогательных средств Invaru является крупнейшим экспертом Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении.