Причудский город Муствеэ стал центром духовной музыки

С 4 по 9 августа в Муствеэ проходит пятый фестиваль духовной музыки. Пандемия заставила организаторов поменять планы, но, как утверждает создатель и идейный вдохновитель традиции Валерий Петров, получилась уникальная программа.
Фестиваль проходит в Муствеэ, потому что это уникальный город, в котором пять христианских церквей - православная, старообрядческая, протестантская, баптистская и даже уникальная единоверческая. В каждой из них проходят фестивальные мероприятия.
В четверг, 6 августа в 19.00 в церкви святого Николая мужской ансамбль из Польши "Partes" познакомит с традициями церковного пения польско-литовского государства. Художественный руководитель и дирижер ансамбля Михаил Лашевич посвятил жизнь изучению именно православной музыки своего региона, что является уникальным явлением для католической Польши.
В пятницу, 7 августа в 19.00 в лютеранской церкви - оригинальная духовная музыка литовских композиторов в исполнении ведущей солистки Литовского театра оперы и балета Асты Крикщунайте и победительницы Международного конкурса Чюрлениса органистки Юргиты Казакевичюте. В программе также произведения Баха, Шуберта, Пеэтера Сюда и Арво Пярта.
В субботу, 8 августа в 19.00 в центре культуры Муствеэ выступит уникальный ансамбль "Paradisus Vocis" из Латвии. Все его участники принадлежат к действующим старообрядческим приходам. Прозвучат старообрядческие песнопения на церковнославянском, греческом и латышском языках. Священноиерей Василий Волков, руководитель коллектива, является непревзойденным исполнителем старообрядческого духовного стиха. На заключительном гала-концерте 9 августа в 18.00 в центре культуры Муствеэ выступят ансамбли "Orthodox Singers", "Paradisus Vocis", "Partes", ансамбль ручных колоколов "Campanelli", современные духовные традиции представит альтистка Йоханна Вахермяги со своей командой.