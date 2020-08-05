Причудский город Муствеэ стал центром духовной музыки

Фестиваль проходит в Муствеэ, потому что это уникальный город, в котором пять христианских церквей - православная, старообрядческая, протестантская, баптистская и даже уникальная единоверческая. В каждой из них проходят фестивальные мероприятия.

В четверг, 6 августа в 19.00 в церкви святого Николая мужской ансамбль из Польши "Partes" познакомит с традициями церковного пения польско-литовского государства. Художественный руководитель и дирижер ансамбля Михаил Лашевич посвятил жизнь изучению именно православной музыки своего региона, что является уникальным явлением для католической Польши.

В пятницу, 7 августа в 19.00 в лютеранской церкви - оригинальная духовная музыка литовских композиторов в исполнении ведущей солистки Литовского театра оперы и балета Асты Крикщунайте и победительницы Международного конкурса Чюрлениса органистки Юргиты Казакевичюте. В программе также произведения Баха, Шуберта, Пеэтера Сюда и Арво Пярта.