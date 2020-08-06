Рихо Кеэрме стал четвертым на этапе чемпионата стран Балтии

В выходные соревнования по мотоспорту проходили во многих местах, однако самым громким был этап чемпионатов стран Балтии и Латвии по эндуро-спринту в Мадоне, где Рихо Кеэрме стал четвертым в классе "Е2".
- В целом все прошло хорошо, просто конкуренция была жесткой, - прокомментировал Кеэрме субботнее соревнование.
А в воскресенье в Аравете состоялось другое своеобразное состязание - "Põrguliste metsasõit", где вдобавок к кроссу на выносливость один участок трассы пришлось преодолевать на водном велосипеде. В этом соревновании Кеэрме завоевал второе место. "В Аравете мне понравилось то, что это была не такая гонка, когда мчишься на полной скорости с квадратными глазами, здесь главным было хорошее ощущение", - сказал он.
На этапе чемпионата Эстонии по обычному мотокроссу в Тюри идавирусцев на старте было мало, и, судя по всему, отвернувшаяся было фортуна так и не развернулась к ним лицом. Больше всех не повезло выступающей в женском классе Криссу Коноплицки: у ее мотоцикла сломалась коробка передач. "На чемпионат Эстонии я в этом сезоне особой ставки и не делаю, участвую в нем больше ради тренировки и удовольствия от езды, чтобы быть в максимально хорошей форме в серии "TOP 200" и любительском мотокроссе", - сказала Коноплицки.
Техническая неисправность особенно досадна именно потому, что через неделю снова нужно быть на старте. "Так как я возглавляю женский зачет в "TOP 200", ни в коем случае не хотелось бы пропускать следующий, тойлаский этап. Постараемся отремонтировать, также искали через знакомых запасной мотоцикл, чтобы в любом случае удалось стартовать", - отметила Коноплицки.