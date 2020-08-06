Рихо Кеэрме стал четвертым на этапе чемпионата стран Балтии

- В целом все прошло хорошо, просто конкуренция была жесткой, - прокомментировал Кеэрме субботнее соревнование.

А в воскресенье в Аравете состоялось другое своеобразное состязание - "Põrguliste metsasõit", где вдобавок к кроссу на выносливость один участок трассы пришлось преодолевать на водном велосипеде. В этом соревновании Кеэрме завоевал второе место. "В Аравете мне понравилось то, что это была не такая гонка, когда мчишься на полной скорости с квадратными глазами, здесь главным было хорошее ощущение", - сказал он.

На этапе чемпионата Эстонии по обычному мотокроссу в Тюри идавирусцев на старте было мало, и, судя по всему, отвернувшаяся было фортуна так и не развернулась к ним лицом. Больше всех не повезло выступающей в женском классе Криссу Коноплицки: у ее мотоцикла сломалась коробка передач. "На чемпионат Эстонии я в этом сезоне особой ставки и не делаю, участвую в нем больше ради тренировки и удовольствия от езды, чтобы быть в максимально хорошей форме в серии "TOP 200" и любительском мотокроссе", - сказала Коноплицки.