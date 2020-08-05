Нарвский замок - идеальная кинолокация на 360 градусов

На съемках в Нарвском замке несколько рабочих часов посвятили эпизоду, в котором два меча оказываются закопанными в навозе на конюшенном дворе. Проведена тщательная проработка движений: на переднем плане - режиссер Элмо Нюганен, справа - Мяртен Метсавийр, играющий Мельхиора. ФОТО: Илья Смирнов

Съемки эпизодов для кинотрилогии "Аптекарь Мельхиор" под руководством режиссера Элмо Нюганена ("1944", "Имена в граните") начались 13 июля и продолжатся до декабря. Место действия - средневековый Таллинн, но события во дворе Томпеаского замка реально снять только в Нарве.

Северный двор Нарвского замка временно закрыли для музейных посетителей, его наполнили бутафорские сооружения и реквизит, но большее ощущение старины создают загримированные актеры главных ролей и массовки, в массовке много рядовых нарвитян.

- Это чистая грязь, - этим построенным на парадоксе словосочетанием нарвитянин Дмитрий объясняет всем интересующимся, как гримеры сделали его таким чумазым.

Пара персонажей из набранной в Нарве массовки. ФОТО: Илья Смирнов

Дополнительной правдивости антуражу придают животные: двух ослов привезли из зоопарка в Пяйте, а двух лошадей - из конюшни в Лаагна. Смех прокатился над съемочной площадкой, когда при съемке очередного дубля лошадь по кличке Эмэджик решилась поближе познакомиться с кинокамерой, сверкающей большим стеклянным глазом.

- Это у нас новая лошадь, и она в первый раз в такой атмосфере, - объяснила присматривающая за лошадьми девушка Ева, ничуть не смущаясь, ведь обстановка на площадке всегда дружелюбная и до известной степени легкая.

В кинопроизводстве не сидят на одном месте

Съемочная площадка - в целом оживленное и суетливое место, однако когда завершаются подготовка и прогоны нового конкретного эпизода, объявляется общий режим тишины, стучит кинохлопушка - и начинается игра, ради которой в одном месте сконцентрировали так много людей, техники и творческой энергии. Несколько дублей, затем несколько других ракурсов той же сцены, потом несколько крупных планов - и далее ведомый планом технический персонал без перекуров и лишних разговоров приступает к диспозиции для следующей сцены.

Режиссер Элмо Нюганен рассказал, что после двух съемочных дней в Нарве (3-4 августа) группа перемещается также на два дня в замок Пуртсе, а потом снова ненадолго в Нарву. Кроме того, съемки "Аптекаря Мельхиора" прошли или еще будут проходить в других регионах Эстонии и затем немного в Латвии.

- Сейчас много фильмов снимаются не у себя дома, копродукция выгоднее, в этом есть своя логика: с ресурсами легче, да и обмен идеями, - объяснил режиссер.

Нарвитяне в массовке время от времени, скучая между съемками, рассуждают и сомневаются: увидят ли они себя потом на экране, много ли секунд уделит кинолента снятым в Нарве эпизодам? Режиссер успокаивает: "Если мы здесь в Нарве или неподалеку снимаем десять дней из всего восьмидесяти, то это одна восьмая часть от трех фильмов, что, безусловно, немало".

Почему Нюганена заинтересовала экранизация бестселлеров про средневекового загадочного детектива Мельхиора? Режиссер отвечает, что успешность книг - отнюдь не основная причина. Популярность книг радует хорошими перспективами больше кинопродюсеров.