Нарвский замок - идеальная кинолокация на 360 градусов
Сцена за сценой, дубль за дублем - Элмо Нюганен снимает в Нарве часть эпизодов криминальной средневековой кинотрилогии "Аптекарь Мельхиор". Преимущественно интерьерные съемки пройдут в ближайшие дни в Пуртсеском замке.
Съемки эпизодов для кинотрилогии "Аптекарь Мельхиор" под руководством режиссера Элмо Нюганена ("1944", "Имена в граните") начались 13 июля и продолжатся до декабря. Место действия - средневековый Таллинн, но события во дворе Томпеаского замка реально снять только в Нарве.
Северный двор Нарвского замка временно закрыли для музейных посетителей, его наполнили бутафорские сооружения и реквизит, но большее ощущение старины создают загримированные актеры главных ролей и массовки, в массовке много рядовых нарвитян.
- Это чистая грязь, - этим построенным на парадоксе словосочетанием нарвитянин Дмитрий объясняет всем интересующимся, как гримеры сделали его таким чумазым.
Дополнительной правдивости антуражу придают животные: двух ослов привезли из зоопарка в Пяйте, а двух лошадей - из конюшни в Лаагна. Смех прокатился над съемочной площадкой, когда при съемке очередного дубля лошадь по кличке Эмэджик решилась поближе познакомиться с кинокамерой, сверкающей большим стеклянным глазом.
- Это у нас новая лошадь, и она в первый раз в такой атмосфере, - объяснила присматривающая за лошадьми девушка Ева, ничуть не смущаясь, ведь обстановка на площадке всегда дружелюбная и до известной степени легкая.
В кинопроизводстве не сидят на одном месте
Съемочная площадка - в целом оживленное и суетливое место, однако когда завершаются подготовка и прогоны нового конкретного эпизода, объявляется общий режим тишины, стучит кинохлопушка - и начинается игра, ради которой в одном месте сконцентрировали так много людей, техники и творческой энергии. Несколько дублей, затем несколько других ракурсов той же сцены, потом несколько крупных планов - и далее ведомый планом технический персонал без перекуров и лишних разговоров приступает к диспозиции для следующей сцены.
Режиссер Элмо Нюганен рассказал, что после двух съемочных дней в Нарве (3-4 августа) группа перемещается также на два дня в замок Пуртсе, а потом снова ненадолго в Нарву. Кроме того, съемки "Аптекаря Мельхиора" прошли или еще будут проходить в других регионах Эстонии и затем немного в Латвии.
- Сейчас много фильмов снимаются не у себя дома, копродукция выгоднее, в этом есть своя логика: с ресурсами легче, да и обмен идеями, - объяснил режиссер.
Нарвитяне в массовке время от времени, скучая между съемками, рассуждают и сомневаются: увидят ли они себя потом на экране, много ли секунд уделит кинолента снятым в Нарве эпизодам? Режиссер успокаивает: "Если мы здесь в Нарве или неподалеку снимаем десять дней из всего восьмидесяти, то это одна восьмая часть от трех фильмов, что, безусловно, немало".
Почему Нюганена заинтересовала экранизация бестселлеров про средневекового загадочного детектива Мельхиора? Режиссер отвечает, что успешность книг - отнюдь не основная причина. Популярность книг радует хорошими перспективами больше кинопродюсеров.
- Мне интересен сам аптекарь: он не детектив в нашем сегодняшнем понимании, он - гуманист, но у него есть свой собственный секрет, и только в седьмом вышедшем романе автор намекает о семейном проклятии героя - это такой длинный цикл, - сказал Элмо Нюганен, настроенный на долгую работу.
Кинотрилогия "Аптекарь Мельхиор"
- Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача - раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части аптекарь Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город.
- Оригинальный сценарий написан Индреком Харгла, Элмо Нюганеном и Олле Мирме по мотивам романа Индрека Харгла "Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте".
- Съемки под руководством режиссера Элмо Нюганена ("1944", "Имена в граните") начались 13 июля и продолжатся до конца 2020 года.
- В роли Мельхиора выступает Мяртен Метсавийр, остальные главные роли исполняют Ало Кырве и Маарья Йоханна Мяги. Также в ролях ученики режиссера Элмо Нюганена с отделения сценического искусства Эстонской академии музыки и театра.
- Бюджет производства трилогии - 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд "Капитал культуры Эстонии". Вся трилогия будет создана при поддержке Вируского фильмофонда, "Saarte Fond", "National Film Centre of Latvia", "Elisa", "Kanal 2".
Премьера намечена на следующую осень
Выпуск первого фильма из ныне снимаемой трилогии про аптекаря Мельхиора намечен на август 2021 года. Следующие два последуют спустя несколько месяцев, как планируется сегодня. "Сейчас, до декабря, мы должны снять материал для трех фильмов, и потом они будут монтироваться", - объяснил Нюганен.
Один из продюсеров этой кинотрилогии Танель Таттер из ТОО "Apollo Film Productions" уточняет, что выход в прокат первого фильма - это скорее сентябрь-октябрь 2021 года.
Насколько дорого воссоздавать старину при натуральных съемках и не проще ли кинопроизводителям моделировать необходимую картинку на компьютерах?
- Когда ты смотришь такое кино, то чувствуешь, что это все не блю-скрин и не спецэффекты, а на самом деле построенное. Когда люди придут в кино смотреть фильм, то они увидят, что это все реально. В Нарвском замке кинолокация на все 360 градусов, здесь есть уже многое, а дополнительную бутафорию поставить было несложно. Мне очень нравится эта локация, - добавил Таттер, чем не удивил, ведь он и сам родом из Нарвы, жил здесь в детстве.